Mapfre y Swiss Life compran a El Corte Inglés la antigua sede de la Federación de Futbol

El Corte Inglés vende un edificio no estratégico más. Las aseguradoras Mapfre y Swiss Life han adquirido a la cadena de grandes almacenes el inmueble ubicado en la calle Alberto Bosch 13, la antigua sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El activo, ubicado en el barrio de Los Jerónimos de Madrid a escasos metros del parque de El Retiro, será reformado por los nuevos dueños, según informó este viernes la aseguradora. No ha trascendido el precio de la operación.

Esta venta de El Corte Inglés se suma a la que acaba de cerrar con Merlin Properties, socimi que ha adquirido el Edificio Serantes en Azca por 11 millones de euros.

Mapfre y Swiss Life Group crearon un vehículo paneuropeo de coinversión destinado al mercado inmobiliario, compartido a partes iguales, que nació ya con un volumen de activos valorados en 400 millones, situados en España e Italia. Con esta compra, la joint venture se estrena con una compra en España. La aseguradora presidida por Antonio Huertas aportó un edificio situado en la calle Mateo Inurria 15 de Madrid a esta sociedad. Por su parte, la firma suiza aportó a través de un fondo italiano tres inmuebles de calidad localizados en Milán.

Dentro de este nuevo paquete, Mapfre ha cedido ahora a ese vehículo otro inmueble que mantenía en cartera, situado en la avenida de Bruselas, 30, también en Madrid, y que actualmente cuenta con la automovilística Mercedes como inquilino. Se trata de un edificio de oficinas de 6.908 m² y 204 plazas de parking y otras 107, de estacionamiento exterior.

"Y a este nuevo paquete se suma un tercer activo, en la Rue de la Loi 23 (Bruselas), 6.141 m². Tiene una accesibilidad, visibilidad y ubicación estratégica en el cruce de los distritos de la UE y del Pentágono, y cuenta con inquilinos de gran calidad, como el propio Estado belga", señala Mapfre en el comunicado.

Alberto Bosch 13 cuenta con una superficie aproximada de 4.000 m2 distribuidos en siete plantas. Fue construido en 1970 y es un activo emblemático en la zona, caracterizada por concentrar un gran número empresas de servicios financieros y de inversión. Durante años fue la sede de Viajes El Corte Inglés. En la transacción, la consultora Colliers ha ejercido de asesor de El Corte Inglés.

La antigua sede de la RFEF es uno de los activos no estratégicos que El Corte Inglés puso a la venta y que encargó vender a distintas consultoras inmobiliarias, tal como adelantó Cinco Días en febrero. Torre Titania es uno de los activos no estratégicos que el grupo presidido por Marta álvarez sacó a la venta y que todavía no ha cerrado, por lo que ha cundido dudas en el mercado si finalmente traspasará el rascacielos. Sí se ha desprendido, por ejemplo, de la tienda de Portal de l’Àngel en Barcelona a una alianza entre Ares y Redevco por 200 millones, según adelantó El Confidencial. También queda pendiente la operación de otro local en la Puerta del Sol en Madrid.

Las dos aseguradoras ya habían explorado oportunidades de inversión en el mercado inmobiliario antes de este proyecto, con otro vehículo conjunto constituido en 2018 y con el que acometieron inversiones en nueve edificios prime de París a mediados de 2019 por importe cercano a los 300 millones.