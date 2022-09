Truss trabaja en un paquete de 116.000 millones en los primeros compases de su Gobierno

El nuevo Gobierno británico presidido por Liz Truss recurrirá en los primeros compases de su mandato a un "plan agresivo" de más de 100.000 millones de libras (116.653 millones de euros) para los próximos dos años, según adelantó Financial Times. El paquete de medidas contendrá la subida de la energía, principalmente el precio del gas, y traerá una rebaja fiscal.

La cuarta primera ministra en seis años de Reino Unido llegó ayer a Balmoral para ver a la reina Isabel II con una tormenta económica en ciernes. Un informe de Citi Research afirma que el nuevo Gobierno de Truss tendrá que lidiar con una inflación al alza, que alcanzará su máximo a finales de año en torno al 13-14%, una posible contracción del PIB interanual de 3,1% si no se aplican medidas en 2023 y un Parlamento inquieto que, según el Financial Times, no es seguro que se vaya a comprometer con la agenda política de Truss.

Para lidiar con el más que previsible temporal económico,Truss anunció al ser elegida el lunes que prepara un "plan agresivo". El paquete de medidas busca mitigar los efectos de la subida de la energía, principalmente el gas, y determinará en gran medida los primeros 100 días de su mandato.

Las medidas serán de alivio del precio energético. Una de las principales cuestiones para abordar será la de topar el precio de las facturas de la luz, que se espera que alcance su nivel máximo en octubre. Pagar las facturas eléctricas alcanzará un valor de alrededor de 3.600 libras al año (4.198 euros) en octubre.

El Citi Research augura que se topen esas 3.600 libras durante dos años, una intervención que cuesta unos 60.000 millones de libras en dos años (casi 70.000 millones de euros) y 40.000 al año si se topa al actual precio medio de 1.971 libras al año (2.298 euros).

La entidad espera que dentro de los primeros paquetes de medidas se explote la opción de una rebaja fiscal que este año podría alcanzar los 38.000 millones de libras (44.660 euros) para finales de año y 70.000 (81.620 millones euros) para el próximo. La institución asegura que la rebaja del IVA (VAT en inglés) se producirá, aunque preven que sea una medida que se tome a lo largo del año que viene. Con estas medidas y con una en el que se espera que los intereses bancarios comiencen 2023 al 3,5%. Las estimaciones de esta institución esperan un crecimiento de 1,8% en la segunda mitad del año que viene, un crecimiento que "limita, pero no previene" la recesión que se avecina.

Debilidad política

El temporal económico viene acompañado de los desalientos de la elección de Truss. La primera ministra salió elegida con un margen aceptable -57%, frente al 43% de su rival, Rishi Sunak- y tiene el apoyo de 80 miembros más de la Cámara que su predecesor, pero la campaña de Truss no comenzó con mimbres de éxito.

La exministra de Exteriores recibió 50 apoyos de 357 miembros de su partido y su pasado levantaba suspicacias por su apoyo a que el Reino Unido siguiera dentro la UE, además de una juventud en que militó en formaciones liberaldemócratas. Truss habrá de ganarse la confianza del parlamento en el que tendrá que buscar apoyos para que sus paquetes de ayuda no naufraguen. Mientras tanto, las encuestan dan cada vez más ventaja a los laboristas para las Elecciones Generales de 2024.