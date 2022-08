Bruselas carga contra el monopolio de Booking y Expedia en las reservas hoteleras

La Comisión Europa carga duramente contra las agencias de viajes online por su posición de dominio en las reservas hoteleras, lo que les lleva a fijar precios y a cobrar comisiones que en algunos casos siguen llegando al 20%. Son algunas de las principales conclusiones del informe sobre la distribución de las reservas hoteleras en la Unión Europa, realizado a través de encuestas a las principales cadenas hoteleras que operaron en territorio comunitario entre 2017 y 2021 en cinco países (España, Bélgica, Austria, Chipre, Suecia y Polonia) y hecho público esta mañana.

El estudio, realizado conjuntamente junto a las autoridades europeas de competencia, avala dos de las quejas fundamentales que la industria hotelera lleva denunciando desde la Gran Recesión: la excesiva posición de dominio de las agencias online y las comisiones abusivas que cobran por sus servicios. La encuesta revela que el 44% de las reservas en hoteles independientes en la Unión Europea se realizan a traves de las agencias online, lo que supone un leve incremento respecto al porcentaje registrado en el anterior estudio en 2016. El impacto es mucho menor en las grandes cadenas (en este estudio se ha consultado a veinte compañías, de las que solo figura Meliá como española), en las que el peso de las ventas directas es mucho mayor, lo que diluye el peso de las agencias de viajes a un 24%.

Tampoco ha sufrido excesivos cambios el reparto entre esas agencias de viajes, donde especialmente Booking y de una manera más secundaria Expedia, controlan una parte sustancial del mercado. La principal conclusión es que Booking realiza el 67,7% de las reservas hoteleras en Europa y Expedia se queda con otro 12,8%. Una de las principales novedades del estudio es que incluye por primera vez como agencias de viajes a plataformas como Last Minute o Airbnb, que siempre se han desmarcado de esas acusaciones de monopolio al defender que son meros intermediadores entre oferta y demanda.

El cobro de comisiones abusivas es otra de las reivindicaciones de la industria hotelera que recoje el informe, que apunta a que estás suelen situarse en una horquilla entre un 10% y un 20% del precio final. Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), defiende que las comisiones no pueden ser abusivas y sobre todo deben ser proporcionadas. "“No es lo mismo un hotel que pone 100 camas en Booking que otro que opta por no tener departamento comercial y que lo externaliza todo en Booking. La comisión, evidentemente, no puede ser la misma”, precisa.