New Horizon Technologies, inteligencia artificial aplicada a la inversión en divisas

El personal cualificado en tecnología es uno de los perfiles más demandados en los últimos años. Meta (matriz de Facebook) anunció en marzo que contrataría hasta 2.000 personas en España en los próximos cinco años. Siguiendo la misma estela, pero con una apuesta mucho más modesta, Amazon prevé generar 100 empleos cualificados este año para su centro de innovación y desarrollo. Eso, sin contar a IBM y a las grandes multinacionales españolas como Telefónica, Iberdrola o Indra, así como a las cientos de startups que basan su negocio en la tecnología.

New Horizon Technologies no tiene fácil la búsqueda de talento, pero, aunque su fundador admite que no es sencillo competir con los gigantes internacionales por la captación de profesionales, asegura que, de momento, lo están haciendo con éxito. Pone como prueba la baja rotación de su equipo.

Ingenieros cuánticos, informáticos o de sistemas, entre otros, forman parte de su equipo. En la actualidad son medio centenar las personas que trabajan en la empresa (empleados más colaboradores externos y algunos socios que también aportan en el desarrollo del negocio), con un perfil mayoritariamente masculino, aunque también cuentan con un 20% de mujeres. La edad media de la plantilla es 33 años. Su crecimiento en el último año (en número de empleados) ha sido aproximadamente del 60%.

“Hay mucho talento en nuestro país y New Horizon Technologies engloba una variedad de perfiles, tales como desarrollador de soft­ware, ingenieros de inteligencia artificial, analistas cuantitativos, ingenieros en sistemas, arquitectos cloud y personal de administración”, refiere.