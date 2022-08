El tope al gas ha reducido un 20% el precio de la luz en el ‘pool’ eléctrico

Poco más de dos meses después de la puesta en marcha del mecanismo que limita el impacto del gas en el mercado eléctrico, el balance de la medida arroja una rebaja media del 20% en el precio del pool (incluida la compensación a las centrales de gas). Esta cifra es la referencia para los clientes del mercado regulado (o PVPC).

Con los datos desde el 23 de junio hasta ayer, facilitados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el precio medio en el mercado mayorista en este periodo ha sido de 144 euros megavatio hora (MWh). A ello hay que añadir la citada compensación a las centrales de gas, que ha supuesto, de media, otros 108 euros. En total, el precio medio queda en 252 euros, frente a los 316 que habrían salido de no aplicar la excepción ibérica. Un ahorro de 64,10 euros.

El mecanismo limita la influencia del precio del gas en la electricidad: las instalaciones generadoras que usen este combustible no pueden repercutir precios del gas por encima de 48,8 euros/MWh. Así se evita que el disparado coste del gas contagie a otras tecnologías. “Si las nucleares o las fotovoltaicas entran en la subasta con una cifra baja y el gas aumenta el precio, todas elevan su cifra hasta el nivel del gas”, explica David Pérez, experto en energía de la consultora Creara.

Ahora bien, esas centrales que han visto limitado su precio deben ser compensadas. Y cuanto más gas se use y más caro sea, mayor será la retribución. Pérez describe que se debe, en gran medida, a la ausencia de energías renovables que se han visto afectadas por las olas de calor: “Con la sequía no hay suficientes hidrológicas, la falta de viento perjudica a las eólicas y la solar no llega a compensar”.

El experto añade que la puesta en marcha de la medida coincidió con en anuncio ruso de que no garantizaban suministro de gas, lo que eleva la demanda. Además, Gazprom cerrará temporalmente la única planta de bombeo en funcionamiento en el gasoducto Nord Stream, que abastece Alemania con gas ruso, y se han clausurado tres nucleares en Francia. Por eso, el precio del gas TTF en Holanda (referencia en Europa), marcó ayer un nuevo máximo histórico con 288 euros/MWh.

En este contexto, la máxima reducción fue de un 40% y se dio el 18 de agosto con 139,26 euros. Ese día el precio fue de 208,96 frente a los 348,22 sin tope. Y ayer se llegó a un récord en ambos aspectos: el resultado fueron 436,25 euros, aunque habría alcanzado los 502,11. El invierno llega con un riesgo de restricciones que “pone nerviosos a los mercados”, según Pérez.

No obstante, apunta que el dato del 20% arroja luz a la situación: “Varias fuentes cuantificaban el porcentaje para el primer mes en un 16-17% de ahorro”, recuerda. Por su parte, Rafael Alcalá, socio cofundador de la consultora Trébol Energía, coincide: “La diferencia entre pagar 100 o 120 euros se traduce en una repercusión en el bolsillo de 240 al año, un ahorro considerable”.