El juego de cartas que mueve miles de euros

Lo que comenzó en 1993 como un juego de cartas coleccionables se ha convertido en la actualidad en un fenómeno en el que inversores de todo el mundo han puesto sus ojos en los últimos años buscando rentabilidad. Se trata de Magic: the Gathering, creado en Estados Unidos por Richard Garfield, un profesor de matemáticas, y al que juegan millones de personas alrededor del planeta. En la primera tirada, conocida como Alpha, la empresa Wizards of the Coast imprimió 2,6 millones de cartas. Una de ellas, en concreto una Black Lotus en su caja protectora y firmada por el ilustrador original, Christopher Rush, alcanzó el año pasado el medio millón de dólares (489.000 euros) en una subasta en eBay, que pulverizó todos los récords de lo que se había llegado a pagar hasta el momento por una carta.

La explicación de esta cifra se encuentra en su exclusividad, ya que, además de ser una de las más difíciles de conseguir desde los inicios del juego, forma parte de lo que se conoce como la lista reservada, cartas que la empresa se comprometió públicamente a no volver a imprimir. “Esto añade un factor de tranquilidad en el comprador, que ve su inversión como segura y tiene la esperanza de que su dinero crezca, al tener una carta valiosa sobre la cual sabe a ciencia cierta que sus unidades son limitadas. Esto atrae a personas con liquidez, que quieren sacar rédito a su dinero y que ven en el mercado de las cartas coleccionables, como sería Magic: the Gathering, un valor seguro, en el cual están adquiriendo un producto físico, limitado y exclusivo con un valor que se ha mantenido o incrementado a lo largo de los últimos 29 años. Es posible ir con cartas a tiendas como la nuestra y salir con dinero en efectivo recuperando parte de la inversión o, incluso, con ganancia”, explica César Rodríguez, gerente de la tienda de Magic Barcelona, empresa especializada en dicho juego.

Eso sí, las cantidades que por lo general se manejan están alejadas del medio millón de euros. Javier Fajardo, socio de Ítaca, tienda también especializada en cartas Magic en Madrid, cifra en 20.000 euros el precio de una Black Lotus de la colección más reciente que ellos vendieron. “El tipo de cliente que paga este dinero es un profesional liberal, quizá aficionado desde joven, que tiene un alto poder adquisitivo. Aunque cada vez hay más especuladores que las adquieren por su potencial revalorización”, señala Fajardo, antes de comparar esta inversión con la adquisión de bitcoins.

Por su parte, Rodríguez señala otro grupo de cartas antiguas de las primeras ediciones, “las conocidas como Power 9, todas en la lista reservada, generalmente consideradas como las mejores del juego, que tienen un valor icónico especial y que son las que llegan a las cifras más elevadas”. Unas cantidades que van de los 800 a los 15.000 euros en internet.

Estos precios se contraponen a las cartas que por apenas unos céntimos o euros se compran en las tiendas consultadas. “El 98% de los clientes lo que adquieren son cartas para jugar”, asegura Fajardo, que limita el número de personas que ven Magic como inversión. “El hecho de que ciertas cartas adquieran un precio muy elevado no es la tónica general, solo una pequeña fracción llega a tener tanto valor. La baraja del jugador medio, que no participa en competiciones, que juega con sus amigos y familiares, no supera los 50 euros”, añade Rodríguez.