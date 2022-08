Primera semana de ahorro energético: la demanda eléctrica baja un 3,7%

La demanda eléctrica ha bajado un 3,7% en la segunda semana de agosto, en la que se han empezado a aplicar las medidas de ahorro energético del Gobierno, ha informado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Ribera calificó ese descenso como "una reducción importante en plena ola de calor", en un rueda de prensa en Mahón de balance del funcionamiento de las medidas del Real Decreto de ahorro y gestión energética en climatización para reducir el consumo en el contexto de la guerra en Ucrania, tras una semana de aplicación. La ministra recordó que la información se debe tratar con "cautelas", pero apuntó que se observa una tendencia "clara" en términos de "compromiso cívico y de entendimiento del contexto en el se han adoptado estas medidas" y en su "eficacia".

La ministra atribuyó el descenso de la demanda eléctrica en esa semana del 8 al 14 de agosto "a la mayor sensibilidad de hogares y empresas con respeto al uso responsable de la energía y las medidas del decreto ley que pedía una reducción de la temperatura del termostato para refrigerar y el apagado del alumbrado de los escaparates y edificios públicos desocupados a partir de las 22 horas". Además, destacó de forma positiva respecto a los primeros datos obtenidos, que esta primera semana de medidas de ahorro "ha coincidido con temperaturas máximas y ola de calor en buena parte del territorio". También quiso recordar que estas normas cumplen con un plan de solidaridad con Europa, "solamente cumpliendo con ese compromiso de solidaridad voluntaria en estos primeros meses, estaremos en condiciones de afrontar de manera unida la respuesta al chantaje energético de Vladimir Putin", añadió.

Preguntada por los cálculos del Gobierno, Ribera reconoció que el dato está en el "entorno" que preveía, aunque las temperaturas "siempre hacen que pueda haber pequeñas oscilaciones". Así, detalló que el cálculo es que las medidas adoptadas puedan suponer de un ahorro "de más de la mitad de ese 7%" al que se han comprometido con Bruselas.

Ribera lazó un mensaje claramente dirigido al PP insistiendo en la necesidad de buscar "soluciones concretas" a los problemas que van surgiendo; "no vale hablar de medidas de dentro de 20 o 30 años, no vale mirar al pasado, no vale criticar siempre, no vale buscar siempre un problema para cada una de las soluciones". Sin embargo, respecto al comportamineto de las comunidades autónomas ante el paquete de medidas y su implementación, Ribera dijo que la "primera impresión" que tiene es que dicha reacción ha sido "extraordinariamente positiva, comprometida y en línea con el contexto en el que nos estamos moviendo".

La excepción ibérica

Ribera, estimó que la excepción ibérica, que limita el precio del gas para la generación eléctrica, ha supuesto un ahorro de 1.383 millones de euros para los consumidores españoles en sus dos meses de vigencia. Indicó que esta cifra representa un ahorro de 22 millones de euros diarios para la sociedad española desde la entrada en vigor del mecanismo.

El 'mecanismo ibérico', que entró en vigor el pasado 15 de junio, limita el precio del gas para la generación eléctrica a una media de 48,8 euros por MWh durante un periodo de doce meses, cubriendo así el próximo invierno, periodo en el que los precios de la energía son más caros.

En concreto, la 'excepción ibérica' fija una senda para el gas natural para generación de electricidad de un precio de 40 euros/MWh en los seis meses iniciales, y posteriormente, un incremento mensual de cinco euros/MWh hasta la finalización de la medida.

La ministra señaló que el precio medio del mercado mayorista eléctrico -el denominado 'pool'- desde el pasado 15 de junio hasta este 17 de agosto se ha situado en los 143 euros por megavatio hora (MWh), aunque subrayó que ha este importe habría que añadirle el precio de la compensación diaria a las gasistas que tiene que ser abonada por los consumidores beneficiarios de la medida, los consumidores de la tarifa regulada (PVPC) o los que, a pesar de estar en el mercado libre, tienen una tarifa indexada.

Así, Ribera destacó que se "pone de manifiesto" que el mecanismo ibérico que acordó la Península Ibérica con Bruselas es un mecanismo "eficaz".

En este sentido, subrayó que el precio del 'pool' en España, sin contar el ajuste, en este periodo ha estado muy por debajo de los niveles de otros países de la Unión Europea como Francia (378 euros/MWh), Italia (422 euros/MWh) o Alemania (319 euros/MWh). "Hoy prácticamente toda Europa tiene un precio superior a 500 euros/MWh)", dijo.