¿Usas Google Mensajes? Así puedes conseguir vistas previas de YouTube

Una de las mejores aplicaciones para gestionar mensajes de texto que existen en la actualidad, especialmente entre las disponibles para el sistema operativo Android, es Mensajes de Google. Este desarrollo incluye opciones que son realmente interesantes, como por ejemplo el poder previsualizar vídeos de YouTube. Te enseñamos cómo conseguirlo.

Entre las características que son positivas en este desarrollo que se puede descargar de forma gratuita para Android, están el ser muy sencilla de utilizar y que es compatible con opciones RCS que enriquecen su funcionamiento. Las opciones de las que hablamos están disponibles en la app desde este año. Y, lo cierto, es que es posible que no sepas que existe y, mucho menos, cómo utilizarla. La verdad, que como vas a comprobar es realmente sencillo y rápido.

Cómo ver vídeo de YouTube en Mensajes de Google

Al activar esta funcionalidad lo que conseguirás es poder ver un vídeo de YouTube sin tener que salir de la conversación que estás teniendo. Y, esto, aporta una alta comodidad en el uso de la aplicación. Evidentemente, el consumo de los datos correspondientes no se evita, pero lo que no tendrás que hacer es abrir una ubicación adicional para ver el contenido multimedia que te han mandado o que mandas. El caso es que lo que tienes que hacer es lo siguiente:

Lo que tienes que hacer es establecer la configuración correspondiente en la aplicación y, para ello, debes abrir Google Mensajes y, entonces, utilizar el icono que hay en la zona superior derecha de la interfaz. En el menú contextual que aparece, debes elegir Ajustes.

Desplázate hacia la zona inferior de las opciones que ves en la pantalla y, al localizar Vistas previas automáticas. Entras en una nueva pantalla con diferentes posibilidades. Tienes que confirmar que el deslizador denominado Mostrar todas las vistas previas está activado. Si no es así, pulsa en él.

Con este cambio ya la vista previa de YouTube en la aplicación de la que hablamos debe funcionar sin problemas. Por lo que, no se tarda mucho y el beneficio es bastante grande.

La verdad es que las mejoras que van llegando en la app de la que hablamos y que se basa en el uso de mensajes SMS van siendo importantes y llamativas. Evidentemente, no es capaz de llegar a los que ofrecen desarrollos como Telegram o WhatsApp, pero en caso de urgencia si no tienes una buena cobertura, no es mala idea tener Google Mensajes instado, ya que seguro que te libra de más de un problema.