Cuba, difícil cálculo entre negocio, corazón, riesgo, interés y geopolítica

La Asociación de Empresas Españolas en Cuba es la única patronal de empresarios extranjeros autorizada por el Gobierno de La Habana. Nació en 1994 y cuenta con 262 empresas asociadas, la mayoría pymes. Su vicepresidente, Darío Alonso, nos recibe en la sede de la organización, un vistoso edificio blanco recién estrenado y que no está totalmente operativo.

Pregunta: ¿Es difícil hoy ser empresario español en Cuba?

Respuesta: Yo no valoro. El momento es difícil y debemos ser cautos. La vida se ha vuelto complicada. La inflación está disparada y cualquier producto se ha vuelto escaso. Falta gasolina y hay apagones. Mi empresa, Cesyta, dedicada a cerradu­ras y cajas fuertes, tiene negocios en República Dominicana, y yo reparto mi tiempo. Ahora sé que a Cuba vengo a sufrir.

P. ¿Es consecuencia de la pandemia?

R. El cierre por el Covid ha sido un desastre en todas partes. Aquí, ya te puedes imaginar. Lo hemos pasado muy mal sin actividad, y nuestros trabajadores y colaboradores en la isla se han quedado en el aire. Durante dos años hemos estado parados. Ahora las empresas y la actividad se han ido retomando. De ese periodo yo prefiero recordar el sentimiento de solidaridad que nos unió. La ayuda a los expatriados que se quedaron colgados. Fueron las empresas las que montaron vuelos humanitarios de repatriación, uno a través de Air France e Iberia. La asociación se movilizó para conseguir medicinas.

P. ¿Le echamos la culpa al bloqueo de Estados Unidos?

R. Durante medio siglo el bloqueo ha sido la gran excusa con la que se han tapado las consecuencias de toda suerte de decisiones. Pero no se puede negar que supuso ayer y supone hoy una pesada losa que aplasta la viabilidad del país. Hay que leer con detalle la ley ­Helms-Burton para comprender cuáles son sus consecuencias. Desde limitaciones tecnológicas (no se puede utilizar ningún tipo de productos que tenga más de un 5% de I+D de Estados Unidos), como logísticas (cualquier barco que lleve productos a Cuba no puede hacer cabotaje en puertos estadounidenses durante seis meses).