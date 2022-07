El Ibex sigue la estela alcista de Wall Street tras el alza de los tipos

Las Bolsas europeas buscan seguir la estela alcista de Wall Street, que cerró en positivo tras el alza de tipos efectuada por la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. Los futuros del Ibex 35 apuntan a subidas de medio punto porcentual en una sesión en la que continúa la oleada de resultados empresariales. Se acaban de conocer las cuentas de Santander y Telefónica. Además, la jornada será intensa en referencias macro.

Ayer, el Ibex 35 recuperó la cota de los 8.100 puntos. Hoy, se publica el dato de la EPA del segundo trimestre del año, además de la cifra de ventas minoristas y la confianza empresarial española.

Ayer, en Wall Street dominaron las compras. El Dow Jones sumón un 1,37% y el El índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, ganó un notable 4,06%, después de que la Fed anunciara una subida del tipo de interés oficial de 0,75 puntos, la segunda en los últimos dos meses, para tratar de poner coto a una inflación desbocada.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, aseguró que no piensa que la economía estadounidense se encuentre en recesión en este momento, si bien aclaró que no ha visto las cifras del Producto Interior Bruto que se publicarán mañana. "No creo que la economía estadounidense esté en recesión ahora mismo", dijo Powell durante su rueda de prensa.

El presidente del banco central de la mayor economía del mundo consideró que la gran robustez del mercado laboral estadounidense, que lleva cuatro meses con una tasa de desempleo del 3,6% -una situación prácticamente de pleno empleo- será suficiente para convencer al público de que el país no está en recesión.

Hoy se conoce la cifra del PIB estadounidense para el segundo trimestre de 2022, después de que registrase una caída del 0,4% en el primero. Tradicionalmente, se considera que una economía ha entrado en recesión cuando encadena dos trimestres seguidos de caída del PIB.

En el mercado de materias primas, el petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 1% y hasta los 102,68 dólares el barril. Por su parte, el euro recupera un 0,12% frente al dólar y se sitúa en los 1,0214 'billetes verdes'.