Imaz niega que Repsol tenga beneficios caídos del cielo y hará “lo posible” para impedir un impuesto “arbitrario”

Reacción unánime en contra de las empresas afectadas por el impuesto extraordinario y temporal que el Gobierno va a imponer a la banca y a las energéticas. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha negado que la petrolera tenga windfall profits (beneficios caídos del cielo) pese a la situación de subida de precios de la energía y ha confiado en el marco constitucional y las leyes españolas y europeas para protegerse de lo que considera una "medida arbitraria".

En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre, Imaz aseguró que Repsol "no tiene beneficios caídos del cielo". Explicó que, en el sector del oil and gas, "los márgenes son cíclicos. Los márgenes son por definición volátiles". Además pidió "no olvidar" los "miles de millones de euros de pérdidas" registradas en los años anteriores.

El ejecutivo aseguró no tener "ninguna duda" de que el marco constitucional, el sistema legal español y la legislación europea "nos van a proteger de cualquier potencial iniciativa arbitraria". por ello, reafirmó: "Contra las medidas arbitrarias, el imperio de la ley y la seguridad jurídica".

El ejecutivo de Repsol se pronunció así al ser preguntado por el nuevo impuesto con el que el Gobierno pretender gravar con un 4,8% los ingresos y comisiones de la gran banca y con un 1,2% los de las energéticas para recaudar unos 7.000 millones de euros en dos años.

"No tiene sentido en un mercado abierto, no regulado" una intervención del regulador, defendió Imaz. "La actividad de oil and gas", dijo, es una "actividad a riesgo. No existe una tarifa regulada que asegure la rentabilidad".

De esta manera, el consejero delegado de la energética añadió que no se puede hablar de beneficios caídos del cielo en unos negocios que no están regulados y que son "cíclicos".

Además, recordó que el sector del refino en España mantuvo sus inversiones durante muchos años para mejorar sus instalaciones, a pesar de que los márgenes eran bajos y otras empresas "estaban cerrando".

"Nuestro negocio de refino perdió cientos de millones de euros en 2020 y 2021, y no vi a ningún gobierno hablando de apoyar estas pérdidas extraordinarias", aseveró. "En todo caso, creo que vivimos en un marco jurídico. Nuestro sistema jurídico va a protegernos de cualquier potencial medida arbitral", dijo, añadiendo que harán "todo lo posible para luchar contra cualquier iniciativa de este tipo".

Por otra parte, el directivo indicó que la estrategia de la compañía pasa por estar "cerca de sus clientes estando cerca de sus necesidades", para lo que ha trabajado para reducir los precios de los carburantes aumentando los descuentos que aprobó el Gobierno de 20 céntimos por litro.

"Nuestra prioridad tiene que ser estar cerca de nuestros clientes y los gobiernos tienen que decidir lo que prefieren: si recaudar impuestos para obtener dinero o estar cerca de los clientes para estar cerca de la sociedad", se cuestionó.

Analiza "cualquier oportunidad" que se presente

Por otra parte, respecto a una posible entrada en su negocio de 'Upstream' de un socio, ante los rumores de una posible venta del 25% del capital al fondo estadounidense EIG, Imaz señaló que no es algo que esté ahora sobre la mesa. No obstante, reconoció que la compañía analiza "cualquier oportunidad" que se presente sobre cualquier activo.

De todas formas, en el caso de una posible operación en este sentido, subrayó que el capital que se ingrese tendría por destino "acelerar" la transición energética de la compañía y, "siempre tratando de mantener nuestro sólido balance financiero", la remuneración de sus accionistas.

En este sentido, Imaz no descartó seguir incrementando el programa de recompra de acciones a lo largo de este ejercicio, aunque dependiendo de la evolución en los próximos meses y teniendo en cuenta el entorno actual.