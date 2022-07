El bono a 10 años roza el 2,5% con el cambio de referencia

La crisis política en Italia y las expectativas de subida de tipos aceleran el repunte de las rentabilidades de la deuda, con la periferia europea en el punto de mira de los inversores. Con el rendimiento del bono italiano a 10 años subiendo 11 puntos básicos, hasta el 3,38% la prima de riesgo transalpina sube a los 217 puntos básicos, a cierta distancia aún de los 246 que llegó a tocar a mediados de junio, antes de que Christine Lagarde anunciara la creación del mecanismo antifragmentación, el arma del BCE para contener el repunte de las primas de riesgo.

Pero por encima de la deuda italiana sobresale este lunes el bono español con vencimiento en 2032. La referencia española a 10 años sube 19 puntos básicos y roza el 2,5%, máximos de un mes. El repunte no obedece a las dudas de los inversores sobre la economía española, sino que se debe al cambio de referencia. Según explican desde el ministerio de Economía el cambio de benchmark tendrá un impacto al alza en la rentabilidad y prima de riesgo a 10 años de España, en torno a 10 puntos básicos. Estas modificaciones se producen "periódicamente en todos los países y no se debe a un cambio en la percepción de los inversores del riesgo de crédito español, sino a que la referencia que se utilizará ahora como benchmark a 10 años tiene un plazo más largo y, de manera obligada, más acorde con un vencimiento en 10 años", apuntan. El repunte de la rentabilidad también se traduce en una subida de la prima de riesgo que pasa de los 115 puntos básicos del cierre del viernes a los 126 actuales.

El aumento de las rentabilidades es una prueba a los planes del BCE. Hace dos semanas todas las informaciones apuntaban a la posibilidad de que el mecanismo antifragmentación no estuviera listo para la cita de este mes. Las objeciones puestas por algunos de los estados miembros y la posibilidad de que algunos de los detalles estuvieran pendientes de concretar eran las razones que argumentaban fuentes conocedoras. A dos días de conocer el desenlace, el mercado espera que la herramienta entre en funcionamiento antes de lo previsto.

Pero no todo parece positivo. Según señala a Bloomberg Silvia Ardagna, economista jefe para Europa de Barclays, el mecanismo "no se usará si el aumento de las rentabilidades se amplía durante los momentos de crisis en Italia, no solo por la resistencia de los alemanes, sino por problemas legales". Para la experta la utilidad de esta arma podría ser proteger a otros países de los efectos secundarios derivados de los acontecimientos políticos.