Marta Ortega: "Inditex es el lugar donde siempre he querido estar"

Inditex celebró este martes la primera junta de accionistas bajo la presidencia de Marta Ortega. La hija de Amancio Ortega, fundador y primer accionista del grupo textil, se estrenó en la junta después que en abril asumiese la presidencia no ejecutiva.

"Inditex es el lugar donde siempre he querido estar", aseveró la presidenta en la junta celebrada en la sede central del grupo en Arteixo (A Coruña), en la que se encontraban todos los consejeros excepto Amancio Ortega.

La hija de Amancio Ortega y Flora Marcote, ambos accionistas, reiteró el agradecimiento por el apoyo de la junta y los consejeros. "Como podrán imaginar, el sentimiento de responsabilidad es inmenso. Pero el orgullo de representar al mejor equipo, lo supera con creces", afirmó en un breve discurso al comienzo de la junta.

"Aunque no es fácil transmitir lo que Inditex significa para los que tenemos la gran suerte de vivirla cada día y no es fácil describirlo en palabras, me gustaría al menos intentarlo", aseguró. "Inditex siempre ha sido, antes que cuelquier otra cosa, personas. Personas que trabajan con mucha dedicación. Personas que jamás se rinden, personas que no se conforman y que buscan siempre mejorar en todo lo que hacen", añadió.

En noviembre del pasado año, el grupo textil anunció un relevo en la cúpula. De esa fecha, Óscar García Maceiras, hasta entonces secretario del consejo desde enero de 2021, pasó a ser el nuevo consejero delegado. Y Marta Ortega, a su vez, fue elegida para sustituir desde abril a Pablo Isla en la presidencia.

García Maceiras avanzó en también en la junta que las tiendas del grupo dueño de insignias como Zara o Massimo Dutti está registrando un "importantísimo repunte en el tráfico" tras superarse los peores momentos por la pandemia de Covid-19 y, a su vez, la "consolidación" del modelo de venta online.

Hace un mes, el holding presentó hace un mes los resultados de su primer trimestre del año. Registró entre febrero y abril un beneficio neto de 760 millones de euros, con un crecimiento del 80% respecto a igual periodo del año pasado. Las cifras incluyen una provisión de 216 millones de euros por los gastos estimados por la invasión rusa de Ucrania en la totalidad del ejercicio 2022. Sin la provisión, el resultado alcanzaría los 940 millones de euros. Las ventas totales crecieron un 36%, hasta los 6.742 millones de euros, apoyadas por la recuperación del tráfico en las tiendas, según explicó en junio la empresa.

Sobre el negocio online, el consejero delegado recordó los objetivos presentados en marzo, de llegar a vender un 30% en 2024 a través del comercio electrónico, frente al 25% en la actualidad.

La junta general de accionistas ha aprobado dividendo de 0,93 euros por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2021. Este dividendo se compone de dos pagos iguales de 0,465 euros por acción: el primero se realizó el 2 de mayo y el segundo se realizará el 2 de noviembre. En marzo, el consejo de administración propuso asimismo un dividendo extraordinario de 0,40 euros por acción a pagar con relación al ejercicio 2022.