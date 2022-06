¿Cuál es el perfil del inversor en criptos? Hombre, de 40 años y con un sueldo de más de 3.000 euros al mes

El perfil del inversor en criptomonedas corresponde al de un hombre con una edad media de en torno a los 40 años, aunque con un peso especial de edades entre 25 y 44 años. La mayoría (44%) tiene estudios universitarios y gana más de 3.000 euros al mes.

Estas son las pricncipales conclusiones a las que llega la encuesta encargada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para conocer el perfil de los inversores en criptodivisas y la percepción que tienen del riesgo que corren al optar por este tipo de inversiones. De hecho, según esta encuesta, solo un 6,8% de los inversores invirte en criptodivisas.

Los inversores en este tipo de activos hacen un uso más intensivo de las redes sociales y de las tecnologías de la información. La mayoría invierte menos del 5% de su capital.

En cuanto a la formación académica, el 43,3% tiene estudios universitarios, el 28,7% hasta Bachillerato y el 28% restante hasta COU. Respecto al nivel económico, la mayoría tiene salarios de más de 3.000 euros -concretamente el 41%-. El 18% de los que invierten gana entre 2.001 y 3.000 euros. El 15% ingresa al mes entre 1.001 y 2.000 y el 10,7% gana hasta 1000 euros al mes. Un 14,3% prefiere no responder a esta pregunta.

De los inversores actuales, algo más de la mitad lo hace de forma ocasional, cuando se producen caídas en el valor de esta divisa o dispone de dinero para invertir. Un 9% innvierte forma regular, un 23,7% Invierte en caídas de valor, el 26% lo hace si tiene disponibilidad y el 41% de ellos inviritó en en el pasado.

En cuanto a la percepción del riesgo, el 66,3% cree que sí tienen más riesgo; el 28,7% considera que tiene los mismors riesgos que otras inversiones y el 5% no sabe. En cuanto a que tipos de regulación están sujetas estas inversiones, el 44% dice que no están reguladas por ley ni supervisadas por una institución, el 22,7% dice que están reguladas por ley pero no supervisadas por ninguna institución mientras que el 17,7% dice que están reguladas por ley y supervisadas por una institución y el 15% no sabe.

Respecto a las advertencias lanzadas sobre las critpomonedas, el 88% recuerda advertencias relacionadas con el riesgo, especialmente sobre volatilidad y posibilidad de pérdida de toda la inversión y considera que los mensajes de las advertencias se entienden.