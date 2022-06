Indra se desploma un 12% en Bolsa tras los cambios en su consejo

Viernes negro para las acciones de Indra que reaccionan con fuertes caídas a los cambios aprobados ayer. Sus títulos se hunden un 12% en Bolsa después de que la junta de accionistas de la compañía diera luz verde al cese inmediato de cuatro consejeros independientes, la no renovación de Isabel Torremocha (también independiente) y el nombramiento de Jokin Aperribay como consejero dominical de Sapa Placencia, el tercer mayor accionista de la tecnológica solo superado por la SEPI, con más de un 25% del capital, y Fidelity, con más del 11%.

El cese se produjo tras una propuesta formulada por Amber Capital, máximo accionista de PRISA, que controla el 4,2% de Indra. Aunque no estaba incluido en el orden del día, un representante del fondo reclamó el cese de Alberto Terol (líder de los independientes y del sector crítico que se oponía a una toma de control de la SEPI en Indra), de Ana de Pro, Enrique de Leyva (que había sustituido a Terol como vicepresidente y consejero coordinador) y Carmen Aquerreta. Todos fueron cesados con un 53,06% de votos a favor y el 46,93% en contra. En el caso de Torremocha, su no renovación fue aprobada con el 52,35% de votos a favor.

Amber señaló que consideraba necesaria una “reestructuración más amplia” del consejo para conferir estabilidad. Pero su petición desató una fuerte tensión durante la junta, pues con la destitución de los cinco consejeros el Gobierno, a través de la SEPI, se asegura el control del máximo órgano de la tecnológica. El consejo de Indra, que contaba hasta ahora con 13 miembros (8 independientes), queda formado por 9 miembros. Por el momento, solo el recién nombrado Francisco García Sanz, Silvia Iranzo e Ignacio Martín se mantienen como independientes. A ellos se suman, los dos representantes de la SEPI (Miguel Sebastián y Antonio Cuevas ), el presidente Marc Murtra y Aperribay.

Terol, que había presentado horas antes de la junta su dimisión “con efectos a mañana” [por hoy viernes] tras agotar sus mandatos, dijo que preveía su cese y que ya había manifestado su compromiso de dimitir en un consejo con mayoría de independientes para facilitar el acceso al tercer consejero dominical de la SEPI, Juan Moscoso. Pero añadió que no había dimitido previamente por “el pacto realizado entre accionistas” para remover estos consejeros del máximo órgano, un pacto que atribuyó “a SEPI, Sapa y Amber”.

Según denunció, “esto coloca a Indra en una situación absolutamente anómala” al no mantenerse la mayoría de independientes, que “defienden los intereses de más del 60% de los accionistas que no están en el consejo”. Antes de las votaciones, Terol remarcó que si sucedía su cese se habría hecho algo que perjudica “gravemente” a la empresa. “El Gobierno corporativo no es ninguna tontería. A mi no me afecta demasiado porque ya había planteado mi dimisión, pero no estoy de acuerdo con este atropello”, continuó.

Mayoría suficiente

El nombramiento de Aperribay salió adelante por mayoría suficiente (53,6% a favor), con los votos de la SEPI, la propia Sapa, que controla ya casi el 8%, y de Amber, ente otros. Su designación allana el camino para otorgar al presidente de Indra, Marc Murtra, funciones ejecutivas, y para llevar a cabo el giro estratégico de la compañía hacia el negocio de defensa.

Aperribay sorteó la negativa a su nombramiento de la mayoría de independientes y de Norges Bank (que tiene un 3,6% en la tecnológica). Tanto ellos como los principales asesores de voto habían manifestado su oposición a que el candidato de Sapa ocupara un sillón en el consejo debido, entre otras cosas, al instrumento financiero que había usado el grupo vasco para su 5% inicial en Indra (a través de derivados con Deutsche Bank), lo que “dificultaba apreciar la posibilidad de permanencia”.

La SEPI también tendrá un tercer dominical, el economista Juan Moscoso del Prado, exdiputado por el PSOE, aunque se nombrará en un consejo posterior, pues no estaba contemplado en el orden del día de la junta.

Aunque también habrá que esperar a una junta extraordinaria para dar a Murtra los poderes ejecutivos, la de este jueves marcará un antes y un después para Indra, pues los cambios en el consejo abren la puerta a otro objetivo del Gobierno: la entrada de la tecnológica en ITP, el fabricante de motores vasco, con el objetivo de recuperar su españolidad. Ayer Eurojet, un consorcio del que forma parte ITP, firmó un contrato con Netma para el suministro de 48 nuevos motores EJ200 para el Ejército del Aire de España.