Vuelco en el consejo de Indra: cesan a cuatro independientes y nombran dominal a Aperribay

Vuelco en el consejo de Indra. La junta de accionistas de la tecnológica ha aprobado hoy el cese de cuatro consejeros independientes, no ha renovado a Isabel Torremocha como consejera también independiente y ha nombrado a Jokin Aperribay, accionista de Sapa Placencia, como consejero dominical del grupo vasco de defensa, que en las últimas semanas se ha convertido en el tercer accionista de la tecnológica, solo por detrás de la SEPI, que controla más de un 25% y Fidelity que supera el 11%.

El nombramiento de Aperribay ha salido adelante por mayoría suficiente (53,60% de votos a favor). El presidente de la Real Sociedad ha contado, entre otros, con los votos de la SEPI, la propia Sapa, que controla ya casi el 8%, y los de Amber Capital, que hace unos días desvelaba que tenía el 4,2% de la compañía. Y su designación allana el camino para otorgar a Marc Murtra, presidente de Indra, funciones ejecutivas, y que el Gobierno pueda llevar a cabo un giro estratégico en la multinacional española, potenciando su posición internacional en el negocio de defensa, un mercado con perspectivas muy positivas tras la invasión de Ucrania.

Sapa ha sorteado la negativa de la mayoría de independientes del consejo de Indra y de Norges Bank (que tiene un 3,6% en la tecnológica). Tanto ellos como los principales asesores de voto (ISS, Glass Lewis y Corporance), habían manifestado su oposición a que el presidente de la Real Sociedad ocupara un sillón en el consejo de Indra achacándolo, entre otras cosas, al instrumento financiero que había utilizado Sapa para la compra de su 5% inicial (a través de derivados con Deutsche Bank”), lo que en su opinión dificultaba “apreciar la posibilidad de permanencia”.

Aunque Alberto Terol, líder de los independientes y del sector crítico que se oponía a una toma de control de la SEPI en Indra, había presentado esta mañana su dimisión con efectos a mañana, un movimiento que será clave para acabar con la división interna en el máximo órgano de decisión de la compañía, la tensión en la Junta se desató después de que un representante de Amber Capital, máximo accionista de Prisa, reclamara el cese de cuatro consejeros independientes de Indra, el citado Terol, Ana de Pro, Enrique de Leyva y Carmen Aquerreta. La entidad señaló que consideraba necesaria una "reestructuración más amplia" del consejo para conferir estabilidad.

Terol respondió que preveía su cese y que ya había manifestado su compromiso de dimitir en un consejo con mayoría de independientes para facilitar el acceso al tercer consejero dominical de la SEPI, Juan Moscoso. El consejero indicó que no ha dimitido previamente por "el pacto realizado entre accionistas" para remover estos consejeros del máximo órgano, un pacto que atribuyó "a SEPI, Sapa y Amber". "Esto coloca a Indra en una situación absolutamente anómala", denunció Terol, quien destacó que varios independientes habían votado en contra del nombramiento de Aperribay.

Terol añadió que Indra llevará a cabo los planes en materia de defensa que quiere el Gobierno, pero criticó que "se llevará a cabo porque cuentan con mayoría" y dijo que "el escándalo va a ser monumental". El consejero remarcó que si sucedía su cese "se habría hecho algo que perjudica a la empresa. El Gobierno corporativo no es ninguna tontería. A mi no me afecta demasiado porque ya había planteado mi dimisión, pero no estoy de acuerdo con este atropello", dijo.

El puesto de Terol, que ayer vendió todas sus acciones en Indra y que ya había cumplido su cuarto mandato, será ocupado por el tercer consejero dominical solicitado por la SEPI, el economista Juan Moscoso del Prado, exdiputado por el PSOE, aunque su nombramiento tendrá lugar en un consejo posterior a la junta, dado que no estaba contemplado en el orden del día de esta. Aperribay, por tanto, ocupará un decimocuarto puesto en el consejo (actualmente tiene 13 y puede elevarse hasta un máximo de 15).

El consejo de Indra se queda con cuatro vacantes, pues además de los cuatro cesados, tampoco ha sido renovada en su cargo como consejera independiente Isabel Torremocha.

Aunque habrá que esperar a una junta extraordinaria para dar a Murtra poderes ejecutivos, la junta de este jueves marca claramente un antes y un después para Indra. Los cambios en el consejo dará paso también al siguiente paso perseguido por el Gobierno: la entrada de la tecnológica con una participación significativa en ITP, el fabricante de motores vasco, que Roll-Royce vendió al fondo Bain, con el objetivo de recuperar su españolidad y que España gane peso en la industria de defensa. Bain contemplaba la entrada de nuevos inversores hasta este junio, pero el Gobierno le ha pedido que amplíe el plazo, supuestamente a la espera de tomar el control en Indra. La propia ministra de Industria, Reyes Maroto, indicó hace unas semanas que ninguna compañía está descartada para formar parte del consorcio español junto a Bain, después de que el CEO de Indra, Ignacio Mataix indicara en la conferencia con inversores tras presentar los resultados del primer trimestre que entrar en ITP “no estaba sobre la mesa”.

En su discurso durante la junta, Murtra destacó que Indra está consiguiendo los mejores resultados de su historia y que la compañía está afrontando “con éxito” la renovación de parte de su equipo directivo (hoy ha nombrado nuevo director financiero a Borja García-Alarcón, hasta hace unos días CFO de Enagás). Pero centró su discurso en los nuevos retos y oportunidades, destacando “el papel trascendental” que Indra puede tener en un contexto europeo donde los Estados “están desarrollando estrategias de soberanía tecnológica e industrial para reforzar y completar sus capacidades tecnológicas a través de sus empresas nacionales de referencia”. “En Europa eso tiene muchos nombres, en España tiene uno, Indra”, dijo.

El presidente de Indra hizo especial hincapié en que la guerra de Ucrania ha producido “una repentina aceleración de dinámicas geoestratégicas” que llevan a pensar que “sin defensa no hay sociedad ni civilización posible”. Y ahí ve enormes oportunidades de negocio para Indra, después de que varios países, entre ellos Alemania y España, hayan anunciado un incremento en sus presupuestos de defensa, o después de que Suecia y Finlandia hayan solicitado su ingreso en la OTAN y de que Dinamarca haya aprobado sumarse a las iniciativas de la Defensa de la UE.

Pese a las críticas contra el Gobierno por ganar peso en la tecnológica a través de la SEPI, Murtra indicó que “es esencial entender el papel de liderazgo en este proceso que está asumiendo el sector público, tanto en España como en el resto de países con industria de Defensa, como Francia, Italia o Noruega”. El presidente de Indra defendió la posición de la entidad pública en la tecnológica. “En el ámbito europeo de los gobiernos se están tomando muchas de las decisiones que marcarán nuestro futuro, y de ahí el valor y la relevancia estratégica de la presencia de la SEPI en nuestro accionariado y su compromiso inequívoco con nosotros. Este compromiso es necesario para defender el papel y la participación de Indra en los grandes proyectos de inversión europeos. Esos grandes proyectos se deciden y reparten en el ámbito de los gobiernos”, insistió.

Según el directivo, Indra tiene tecnología propia en muchos de los ámbitos en los que se va a incrementar sustancialmente la inversión, como la guerra electrónica, ciberseguridad, inteligencia artificial, simulación, mando & control o las comunicaciones satelitales. Murtra añadió que el peso en la defensa de la tecnología y los sistemas no para de crecer. “Supera ya el 30 o40% del coste total del ciclo de vida de algunos programas, y aumenta en cada nuevo programa. Por tanto, los sistemas son ya el factor crítico y diferencial de todo programa, y es justamente a eso a lo que nos dedicamos en Indra”.

Murtra defendió que Indra es una empresa tecnológica líder especialista en sistemas (entendidos como el conjunto de software y hardware para el almacenamiento y procesado de la información) y dijo que puede aspirar a ser Tier 1 y contratista principal de los grandes proyectos tecnológicos “frente a los plataformistas, los que diseñan y fabrican las diferentes plataformas aéreas, terrestres o navales, que requieren otro tipo de capacidades y tecnologías”.