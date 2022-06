El salón inmobiliario Barcelona Meeting Point se reinventará en 2023 enfocado a nuevas formas de vivir, según comunicó su organizador, el Consorci de la Zona Franca, en un comunicado este viernes.

El anuncio llega después de que Cinco Días adelantara el viernes por la mañana que este año no se celebrará el tradicional BMP en la Fira de Barcelona y en sus fechas llegará otro salón inmobiliario, llamado The District. Esta alternativa está auspiciada por Juan Velayos, exconsejero delegado de Neinor y la empresa ferial Nebext.

Tal como avanzó este diario, BMP en 2023 se reorientará hacia nuevos retos urbanos. "Estamos rediseñando el BMP y queremos darle un enfoque orientado a las nuevas formas de vivir y estilo de vida apostando por criterios sostenibiles y renovables alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas", afirmó Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y presidente de BMP.

Velayos anunció el jueves que The District sustituirá a BMP en las mismas fechas, en octubre de 2022, pero el Consorci lanzó el comunicado para aclarar al sector que en ningún caso el veterano salón inmobiliario desaparecerá ante la confusión levantada en el sector. Desde la pandemia, en los dos últimos años, BMP no se ha celebrado en su forma tradicional, aunque la parte de debate se trasladó a Barcelona New Economy Week. El Consorci refrendó en el comunicado que tampoco se celebrará este año, a la espera del rediseño para 2023.

"Como catalán que soy, y español, necesitamos ayudar a Barcelona. We need Barcelona back. Y creo que todos tenemos que poner de nuestra parte para que Barcelona vuelva”, afirmó Velayos el jueves respecto al nuevo foro The District, enfocado a inversores y profesionales, un segmento donde el BMP históricamente fue muy fuerte.

En el comunicado, el Consorci aseguró que BMP 2023 recogerá lo mejor de la tradición de sus 23 ediciones precedentes, sumándole las nuevas tendencias, formas de vida y necesidades, tanto del sector como de la ciudadanía en general. “El sector inmobiliario está viviendo un proceso muy interesante de transformación, con las aportaciones de las nuevas tecnologías tanto en la forma de vender y relacionarse con el cliente como también en la forma de construir y promover, y por eso creemos que tiene sentido dar un nuevo perfil al BMP porque este salón ha crecido y evolucionado siempre de la mano del sector y eso es lo que vamos a seguir haciendo”, apuntó Navarro.