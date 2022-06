Velayos auspicia The District para sustituir a Barcelona Meeting Point

La tradicional feria inmobiliaria Barcelona Meeting Point (BMP) tendrá un congreso sustituto enfocado a inversores. La empresa Nebext ocupará este otoño la fecha correspondiente en la Fira a BMP, un evento golpeado por la pandemia de Covid-19 y que no se ha vuelto a celebrar desde 2019. Como presidente de la cita, Nebext ha elegido a Juan Velayos, directivo catalán que fue consejero delegado de Neinor, de Renta Corporación y responsable inmobiliario de PwC.

“Hemos tomado el slot que tenía Barcelona Meeting Point, del 19 al 21 de octubre”, explica Velayos. La intención de los organizadores es que el encuentro esté muy enfocado a inversores. Velayos hizo la presentación de este nuevo encuentro ayer en el congreso celebrado en Madrid de Urban Land Institute (ULI Spain), una asociación que une a expertos del sector inmobiliario.

“The District está enfocado al capital institucional, a los mercados de capitales, inversores privados, el value added y los family office”, detalla Velayos. “También por parte de la deuda, a la banca comercial española, la internacional, la banca de inversión, la alternativa. Queremos que el capital se sienta representando en un evento para ellos”, afirma. “Pero no solo tiene que estar el capital, alrededor tiene que estar toda la industria. Los consultores, las big four, los auditores, tasadores, project managers, los arquitectos y todos los que estamos alrededor del capital vamos a ir allí a hablar de capital”, agrega.

La cita también contará con una parte expositiva, pero no enfocada al gran público, sino de proyectos que puedan interesar a los inversores.

“Como catalán que soy, y español, necesitamos ayudar a Barcelona. We need Barcelona back. Y creo que todos tenemos que poner de nuestra parte para que Barcelona vuelva”, afirma este directivo que actualmente está al frente de su firma JV20.

The District viene a sustituir a BMP, que contaba con una zona expositiva para el comprador de vivienda (como el SIMA en Madrid) y, en paralelo, con un simposio enfocado a profesionales. Su organizador, el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, trasladó parte de estos encuentros a Barcelona New Economy Week, y actualmente se está planteando si BMP revive en 2023 como un encuentro enfocado al futuro de las ciudades, según un portavoz del Consorcio.

Tras la futura cita de The District está Nebext, una empresa organizadora de eventos como el inmobiliario Rebuild y Digital Enterprise Show, que se ha celebrado esta semana en Málaga y ha atraído a Barack Obama, expresidente de EE UU.

Congreso de ULI

En el congreso de ULI de ayer en Madrid, Alberto Valls, socio de Deloitte y en representación de ULI Spain, señaló que el sector inmobiliario está “en un momento de inflexión con grandes retos por delante” como la evolución generacional en el uso de la vivienda, la tecnología, que está acelerando tendencias, los criterios de sostenibilidad ESG, “no sólo en descarbonización, sino también en lo social en cuanto a la accesibilidad de la vivienda, y la cada vez mayor relevancia de las ciudades”.