Declaración complementaria: qué es y cuándo debe realizarse

En ocasiones, el autónomo debe modificar una declaración presentada con anterioridad con el objetivo de subsanar errores o añadir información que había omitido previamente. Ante estas circunstancias, el profesional debe presentar una declaración complementaria.

Según detallan desde ING, la declaración complementaria sirve para informar sobre algo que ha sucedido con posterioridad a la presentación inicial, pero que afecta al ejercicio sobre el que ya se ha informado. Podría ser necesaria en el caso de haber cobrado unos salarios atrasados que se deban declarar antes de que finalice la campaña de la renta, por ejemplo.

Las declaraciones complementarias también sirven para notificar cambios fiscales. Por ejemplo, en el caso de haber recibido información de cambios en los criterios administrativos y se deba hacer la declaración de un modo distinto. Para los autónomos, esto puede afectar a posibles deducciones, o gastos o ingresos que no se hubieran contemplado en su momento, y de los cuáles se quiere informar con posterioridad.

Igualmente, este documento es útil para subsanar errores fiscales. La declaración complementaria también es, directamente, un remedio para las equivocaciones y olvidos al presentar la declaración.

Intereses de demora

La declaración complementaria se deberá presentar a través de Renta Web. En este sentido, el profesional tendrá que identificarse primero. La identificación puede ser con la Cl@ve PIN, número de referencia, certificado o DNI electrónico. Una vez identificado, se podrá acceder al apartado de declaración para modificarla. En este punto, el profesional tendrá que indicar si la declaración complementaria es para una devolución menor de la obtenida inicialmente o por otra razón.

Una vez se haya indicado el motivo de la declaración complementaria, el profesional podrá modificar la declaración y una vez lo haya hecho, solo tendrá que hacer clic en el botón de ‘presentar declaración’.

Una de las dudas más frecuentes que suelen surgir en este apartado tienen que ver con las sanciones. ¿Sanciona Hacienda al autónomo que presenta una declaración complementaria? La respuesta es no. Cuando se presenta una declaración complementaria, Hacienda no considera que hayas cometido ninguna infracción, por lo que no abrirá ningún procedimiento sancionador al profesional. Sin embargo, sí que es posible que se deba abonar un recargo o intereses de demora.