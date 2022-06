Lukas Enzersdorfer-Konrad: “El bitcóin no sirve como sistema de pago pero sí para almacenar valor”

Lukas Enzersdorfer-Konrad, chief product officer de Bitpanda, es la mente detrás de la experiencia de usuario de la plataforma de inversión en criptomonedas, fondos cotizados (ETF) y acciones. Desde 2021, ha dirigido el desarrollo de producto y ha impulsado un hub en Barcelona que ha supuesto una inversión de 10 millones. Desde su nueva sede en Viena, el ejecutivo comparte su perspectiva sobre el futuro de los criptoactivos tras la fuerte corrección que han vivido y el hundimiento de la divisa digital luna y de la stablecoin terraUSD, a la que estaba ligada.

P.El mercado de los criptoactivos se ha visto castigado con fuerza en las últimas semanas. ¿Es un golpe a su línea de flotación?

R. No. Hay varios factores que no solo nos han afectado a nosotros, sino a todo el sector tecnológico. Todavía vemos crecimiento y nuevas entradas de liquidez por parte de los inversores en nuestra plataforma, aunque obviamente ha habido pérdidas. Los inversores están esperando a ver cómo evoluciona el contexto económico.

P.¿Cómo ha sido la reacción de los inversores de criptos a la corrección?

R.Algunos inversores han comprado con las caídas del mercado. Muchos han elevado su apuesta por el bitcóin con la esperanza de que el precio se recupere porque han visto una oportunidad de entrar. Cuanto más cae y se acerca a los 25.000 dólares, las compras de bitcóin se aceleran y los inversores elevan los volúmenes de las operaciones. Esto pasa en todo el mercado, no solo en Bitpanda. Es superinteresante.



P.Muchos inversores han perdido una gran parte de sus ahorros. ¿Qué les aconsejan?

R.Lo más importante es que los usuarios puedan hacer algo respecto a sus pérdidas. Hemos activado la funcionalidad de staking [una alternativa a la minería para la generación y validación de bloques que funciona a modo de depósito bancario, ofreciendo un porcentaje de rentabilidad]. Con esta opción el inversor puede percibir beneficios sin vender. Por ejemplo, si el inversor posee en cartera solana, puedes recibir semanalmente hasta un 4% adicional por prestar el token para este servicio. Así, cuando llegue el siguiente ciclo el inversor habrá obtenido plusvalías.

P.¿Considera que la fuerte volatilidad del mercado de los criptoactivos se debe a los ciclos?

R.Si ves los últimos cinco ciclos del bitcóin, lo son.

P.¿Habrá algunas criptomonedas que no logren recuperarse nunca de estas caídas?

R.Las principales criptomonedas que están correlacionadas con el bitcóin suelen moverse en ciclos. Mientras no hayas invertido en algo como terra luna estarás bien. Fuera de las grandes criptomonedas, depende de cada divisa. Algunas tienen base en ecosistemas de contratos inteligentes que les dan un respaldo. Otras como el bitcóin funcionan más como refugio. Y hay algunas como dogecoin que solo tienen un valor comunitario y basado en la emoción, por así decirlo.

P. La Unión Europea desarrolla una regulación sobre el sector de los criptoactivos, pero crecen las alarmas sobre su papel como amenaza para la estabilidad financiera. ¿Qué papel debe tener el sector?

R.Depende. Si hablamos de aplicar tecnología blockchain a las monedas existentes creo que podría ser algo muy interesante. Pero no creo que la manera en que lo está haciendo El Salvador sea la correcta [ha adoptado el bitcóin como moneda de uso legal]. El bitcóin no funciona como medio de pago. No es lo suficientemente estable para ser moneda de cambio, funciona mejor para almacenar valor. Los Gobiernos deben regular para que los inversores puedan invertir en criptomonedas y con entidades que también estén reguladas. La Unión Europea ha hecho muchos avances con esto, pero lo de El Salvador no me parece que funcione.

P.Desde hace poco están ofreciendo servicios a empresas, ¿cómo va ese negocio?

R.Va realmente bien. Brindamos soluciones de “marca blanca” para empresas. Suministramos a otras compañías nuestra plataforma e infraestructura. Estamos trabajando con clientes de España, Francia y Alemania. También estamos en negociaciones para firmar alianzas en América Latina y África.