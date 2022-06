Terranenientes del Metaverso: el negocio de tener (y vender) parcelas virtuales

La tecnología no duerme y avanza a pasos agigantados. Si bien todavía hay quien se está familiarizando con términos como la Inteligencia Artificial o el Blockchain, cada vez más se oye hablar del Metaverso, ese universo virtual en el que es posible tener una vida digital paralela. Al igual que en el mundo real, se puede invertir en terrenos y convertirse en propietario de un espacio en el que desarrollar multitud de propósitos. Así, las marcas, los influencers y los creadores de contenidos están apostando por tener parcelas en el metaverso para crear su comunidad. Prueba de ello es que Uttopion, considerado el primer metaverso español con más de 100 millones de seguidores y bajo el paraguas de Juan Roig, ha superado el millón de euros vendidos en solares virtuales.

Un total de 1.000 ‘Terras’, como así se denominan a las parcelas de las que dispone Uttopion en sus comunidades, han sido puestas a la venta de manera limitada, con precios que oscilan entre los 2.000 y los 40.000 euros. Las de mayor valor, las denominadas ‘Joker Terra’, han sido las más demandadas. Uttopion ha participado en grandes eventos, como el Mad Cool Talent de Vibra Mahou, con más de 8.000 usuarios conectados, y ha logrado hitos como es el formar parte del Programa 5G Lab de Vodafone.

Como marca, disponer de una parcela en el metaverso ofrece ventajas para llegar a otros públicos, aumentar la audiencia, impulsar la imagen y dar posibilidad de tener experiencias únicas e innovadoras. “Es un marco idóneo para las firmas que desean potenciar y fortalecer su imagen mediante proyectos disruptivos”, destacan en Uttopion.

Según el informe ‘Digital Twins: Adding Intelligence to the Real World’, publicado por el Instituto de Investigación Capgemini, el 60% de las organizaciones de los principales sectores se está apoyando en los ‘gemelos digitales’ como catalizador, no solo para mejorar el rendimiento operativo, sino también para cumplir con sus programa de sostenibilidad, por ejemplo.

Asimismo, la investigación desvela que el uso de los ‘gemelos digitales’ aumentará un 36% de media en los próximos cinco años, lo que refleja la existencia de un interés creciente por dicha tecnología por parte de las industrias más importantes. En concreto, en España se espera que su implantación crezca un 46% de aquí a tres años.

Baufest, consultora tecnológica internacional, espera que el metaverso tenga un “fuerte impacto” en el sector retail y prevé que el 70% de las grandes marcas tendrán presencia en el próximo lustro.

El desarrollo de este mundo (cuya primera referencia se remonta a 1992, en la novela “Snow Crash” de Neal Stephenson) se basa en dos tecnologías innovadoras: por un lado, la Realidad Aumentada (mejora la realidad, agregando información adicional) y, por otro, la Realidad Virtual (escenas y objetos de apariencia real, generados mediante tecnología informática).

Los expertos de Ironhack, la escuela e tecnología, creen que la nueva realidad inmersiva que va a suponer el Metaverso no solo estará centrada en el ocio o los juegos, sino que acabará por abarcar cualquier ámbito: social, cultural, educativo, laboral y empresarial. Entre los riesgos destacan el robo de datos o el aumento de la adicción.