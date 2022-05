Uber estrena en Europa, en Madrid, su servicio para comprar entradas a espectáculos y reservar restaurantes

Uber avanza en su diversificación. La compañía, que arrancó su actividad como una plataforma de movilidad, ofreciendo VTC y después taxis y patinetes), y después amplió el negocio hacia el reparto de comida a domicilio con Uber Eats, da el salto ahora a la venta de entradas a espectáculos y reserva de restaurantes.

La multinacional ha anunciado hoy que ha elegido Madrid como la primera ciudad europea para lanzar Uber Explore, hasta ahora solo disponible en fase beta en 13 ciudades de EE UU y en Ciudad de México. Se trata de un servicio a través del cual los usuarios podrán consultar información de actividades de ocio y tiempo libre, reservar restaurantes y comprar entradas a conciertos, espectáculos y experiencias.

La elección de Madrid no es casual. Según explicó Anabel Díaz, directora general de Uber en Europa, Oriente Medio y África, España es uno de los países estratégicos para la compañía y la capital española se ha convertido en una de sus referencias. "Es una de las ciudades que más rápido ha recuperado sus niveles de demanda tras la pandemia a nivel global. Además, según un estudio nuestro, las llegadas al aeropuerto de Madrid-Barajas incrementaron un 55% en junio de 2021 en comparación con el mismo mes de 2019, y Madrid se ha erigido como el destino preferido de turistas provenientes de Francia, EE UU y Reino Unido".

Díaz aseguró que Uber quiere convertirse en una aplicación de referencia de ocio y entretenimiento y defendió que la plataforma puede aportar mucho valor en esas áreas "porque los usuarios de Uber no solo buscan transporte". "El 30% de las búsquedas que suceden en Uber buscan lugares (museos, bares, restaurantes, tiendas...), no direcciones concretas. Y queremos responder a esas preguntas. Queremos ampliar nuestros servicios y ser la plataforma a la que acudan los usuarios no cuando hayan decidido dónde ir sino cuando busquen dónde ir. Queremos dar visibilidad a la oferta de ocio y gastronomía de cada ciudad", añadió.

La reserva de restaurantes ya está disponible gracias a un acuerdo que han llegado con Opentable, una herramienta de restauración que cuenta con más de 60.000 restaurantes, bares y establecimientos gastronómicos a nivel global. No ocurre así con la sección de entradas de espectáculos. Uber dijo que ha sellado también una alianza con Foursquare para la recomendación de lugares, y que negocia con otros actores del sector del ocio y la restauración para completar las cinco categorías que tendrá el servicio: recomendaciones, reserva en restaurantes, descuentos exclusivos, compra de entradas y experiencias y actividades. "El objetivo es tener partners relevantes en cada una de las categorías de aquí a final de año", indicó.

La directiva resaltó que la estrategia de negocio de Uber pasa por tres pilares: crecer en movilidad en los países clave, la apuesta por la sostenibilidad (su objetivo es que para 2040 el 100% de los viajes sea en vehículos 0 emisiones) y la diversificación, donde encaja este nuevo servicio de la compañía, que a su vez conecta con los que ya tenía en marcha en España.

Aunque los responsables de Uber aclararon que el usuario no está obligado a contratar el servicio de VTC o taxi a través de su plataforma si reserva en un restaurante o compra una entrada para un espectáculo, sí indicaron que quieren incentivar que se hagan ambas cosas. "Por facilidad de uso y porque habrá descuentos exclusivos cuando adquieras la entrada más el viaje".

La ejecutiva señaló que han trabajado mucho estos dos últimos años para prepararse para el momento que se vive hoy, "con la recuperación económica y la recuperación social y de las actividades de ocio y del turismo" tras la pandemia. Díaz subrayó que con el lanzamiento de Uber Explore y de Uber Travel (no disponible en Europa) aspiran a convertirse en la aplicación de referencia para ocio y turismo en las más de 10.000 ciudades en las que están presentes hoy.