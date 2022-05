Los mejores callos de España se comen en Ovillo

El cocinero Javier Muñoz Calero, del restaurante Ovillo (Madrid), es el ganador de la 5ª edición del Campeonato mundial de callos, organizado por el cocinero asturiano Pedro Martino y celebrado en el restaurante la Guisandera de Piñera, en Madrid.

El cocinero madrileño ha preparado un plato de callos con mongetes (alubias blancas). "El éxito de estos callos es que llevan mongetes y no garbanzos y antes de acabar la cocción los ahumo. Y también que tienen un caldo con mucha pata y mucho morro que hace que tengan mucha untuosidad”, detalla Calero sobre su receta. Y aclara que fue en el restaurante Sant Pau, con Carme Ruscalleda y con su hijo Raül Balam donde "me enamoré de esas judías. El garbanzo me parece más arenoso y por eso utilizo las mongetes. En parte les debo esta receta a ellos”.

En esta edición, el campeonato tuvo 14 finalistas, cuyo trabajo fue valorado por un jurado profesional compuesto por cocineros, periodistas y profesionales del mundo de la gastronomía. Los concursantes procedían de nueve comunidades autónomas diferentes: Pazo de Santa Cruz (Galicia), Castru Gaiteru (Asturias), Saddle (Madrid), Txitxardín (País Vasco), Montia (Madrid), Joseín (Cantabria), Bonanova (Cataluña), Celler Ca´n Marrón (Islas Baleares), La López (Madrid), Tapas 3.0 (Castilla León), Sancho La Merced (Asturias), Media Ración (Madrid), Bina (Andalucía), Casa Avelino (Castilla León) y Ovillo (Madrid)