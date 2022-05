Escrivá responde al Banco de España: "falta sofisticación" en su análisis sobre las pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha hecho hoy una encendida defensa de la reforma de pensiones del Gobierno, como respuesta a las críticas lanzadas ayer en el informe anual del Banco de España, donde sugería que ni los cambios aprobados hasta ahora ni las medidas previstas para este año van en la buena dirección para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. "Falta sofisticación en ese análisis", ha empezado diciendo el ministro, que también ha criticado que en dicho informe publicado ayer "no hay nada nuevo". Es más, ha asegurado que no hay ningún cálculo científico del impacto que podría tener la reforma que hemos aprobado, que es lo que me interesaría a mi".

Acto seguido ha rechazado de plano la recomendación del organismo supervisor de incorporar "mecanismos de ajuste automáticos" para amarrar el aumento del gasto en pensiones generado por el envejecimiento. En concreto, Escrivá ha asegurado no entender los motivos del Banco de España para aconsejar dichos mecanismos de ajuste, "cuando está más que comprobado académicamente que las reglas automáticas per sé tienden a fallar; y, en el ámbito de la política monetaria, los bancos centrales de todo el mundo han ido abandonando a las reglas automáticas".

Por ello, el responsable de la Seguridad Social ha explicado que los técnicos que han diseñado la reforma aprobada por el Gobierno, concretamente en la creación del mecanismo de equidad intergeneracional, han optado por hacer "una regla semiautomática". Se refería con ello a que no es automática porque no dice que se debe hacer dentro de diez años, que es cuando más se va a tener que actuar sobre el sistema, ha dicho, sino que se fijan unos referentes (el informe de proyecciones de la Comisión Europea conocido como Aging Report) y si las cuentas del sistema se separan de lo esperado, es entonces es cuando la reforma obliga a quienes gobiernen entonces a que hagan algo con los ingresos, los gastos o ambos.

Y ha continuado: ¿alguien se cree que nosotros podemos decidir ya, que tiene algún sentido decir ahora mismo una regla automática en diez años? Nosotros hemos pensado muchísimo, porque sabemos mucho de reglas yo era el responsable de que se cumpliera la regla fiscal en España desde la presidencia de la Asociación Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), y por eso hemos diseñado algo "extraordinariamente sofisticado".

Datos del mayo

El ministro de Seguridad Social ha hecho estas declaraciones tras la presentación de los datos de la marcha del mercado de trabajo a mitad de mes que ofrece habitualmente como adelanto de las cifras mensuales de paro y afiliación. En esta ocasión ha ofrecido nuevamente buenas noticias sobre el sistema, que previsiblemente cerrará el mes de mayo con 217.000 cotizantes más (37.000 en términos desestacionalizados) lo que supone el tercer mejor mes de la serie histórica.

Según esto, el número total de afiliados a 22 de mayo marcó un nuvo récord histórico de 20.278.031 trabajadores y Escrivá avanzó que en este mes se superarán en algún momento los 20,3 millones de cotizantes al sistema. Además, con los nuevos contratados fijos del mes de mayo se superan el millón de nuevos indefinidos desde que comenzó el año y entró en vigor la reforma laboral (786.000 fijos y 295.000 fijos discontinuos más que en la última semana de diciembre).

Con ello, el número total de cotizantes con contrato indefinido sube al 78% frente al %71 promedio de mayo de 2015-2021. Desglosando estas cifras, los fijos pasan a representar el 74% desde el 68% de los años anteriores y los fijos discontinuos son ahora el 5% frente al 3% de ejercicios previos. Los trabajadores con contrato temporal son el 22% del total, frente al 29% antes de la reforma laboral.

Esta buena marcha de la contratación se ha visto reflejada en la recaudación de la Seguridad Social, que mantiene un ritmo de crecimiento del 9,7%. Esto va a permitir, según ha asegurado Escrivá, reducir el déficit del sistema por debajo del 0,5% del PIB, que es el nivel previsto en los Prespuestos Generales del Estado para 2022, frente al 0,9% con el que cerró 2021.