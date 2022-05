El Ibex apunta a caídas que amenazan con anular las ganancias de ayer

Tras las ganancias de ayer, las Bolsas europeas apuntan hoy a una apertura bajista arrastradas por las caídas al cierre de Wall Street a raíz del dato de inflación de abril. Los futuros del EuroStoxx 50 anticipan descensos superiores al 2% y los del Ibex 35 adelantan retrocesos de más del 1,5%. El selectivo español logró subir ayerun 2,13% y recuperar los 8.300 puntos.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, comentó ayer que subirán los tipos de interés en julio para contener la inflación. Con todo, el parqué español sostuvo las ganancias que habían dominado durante toda la jornada. Pero en la sesión que está a punto de comenzar parecen imperar los nervios tras las ventas que sufrieron los principales índices de la Bolsa de Nueva York y el tono negativo en las plazas asiáticas. El Dow Jones bajó el 1%, el S&P 500 se deslizó un 1,65% y el Nasdaq sufrió un descenso del 3,18%. Por su parte, el Nikkei se dejaba cerca del 1% en la media sesión.

La inflación en Estados Unidos, disparada desde hace unos siete meses, se moderó ligeramente en abril al ubicarse en el 8,3% interanual, dos décimas menos que en marzo, aunque sigue estando en niveles históricos no vistos desde hacía cuarenta años. El dato, no obstante, fue peor de lo esperado, lo que hizo temer a los inversores que todavía no se haya alcanzado un techo en el aumento de precios y también generó dudas sobre la efectividad de las políticas de control de la Reserva Federal (Fed, banco central).

"La Fed aún está atrasada en la lucha contra la inflación y ahora se arriesga a perder ese aterrizaje suave que estaba intentando conseguir", comentó el analista Edward Moya, de la firma Oanda, en una nota.

Desde Renta 4 sostienen que se "los mercados intensifican los temores sobre la ralentización del ciclo económico en un entorno fuertemente inflacionista". Por el momento, y tras el dato de ayer, el mercado sigue descontando subidas de tipos más agresivas que las apuntadas por la propia Fed, explican. En Link Securities señalan que "lo peor de los datos de la inflación estadounidense de abril es que ésta ya no es únicamente consecuencia de los problemas de la oferta, provocados por los cuellos de botella en las cadenas de suministro, ya que en el mes analizado fueron los precios de los servicios los que más subieron. Además, el hecho de que en mayo los precios de las gasolinas hayan repuntado nuevamente, hace temer a los inversores que la inflación va a tardar más de lo anticipado en comenzar a moderarse".

En el mercado de materias primas, el petróleo Brent, de referencia en Europa, retrocede posiciones y cede alrededor del 1,5% hasta los 105,90 dólares el barril. Ayer, subió cerca del 5% hasta superar los 107 dólares. A esa subida contribuyó el debate abierto en la Unión Europea (UE) para acordar un embargo a las importaciones de crudo ruso como castigo por la invasión de ucrania ordenada por el Kremlin. El crudo de Texas, referente en Estados Unidos, también recorta más del 1,5% hasta los 105,8 dólares el barril tras dispararse la víspera.