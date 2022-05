Cómo convertir las teles de tubo en una Smart TV utilizando un Fire TV Stick

No son pocos los que tienen una tele de tubo en casa y que no desean dejar de utilizarla porque todavía prestan un buen servicio. El problema es que estos modelos no ofrecen acceso a Internet, por lo que no se pueden considerar inteligentes y, por lo tanto, tiene grandes carencias respecto a la mayoría de las que tienen pantalla plana. Si quieres cambiarlo, podrás conseguirlo mediante el uso de un reproductor Fire TV Stick.

Es posible que estés pensando que no tiene mucho sentido lo que decimos, ya que estos accesorios no cuentan con entrada de vídeo HDMI, que es exactamente la que emplean los reproductores de Amazon. Pero existe una forma de solventar esta dificultad y ese 40% de hogares en España que mantiene un televisor de tubo en uso -hablamos de siete millones- puedan convertirlo en toda una Smart TV. Y, lo mejor de todo, es que esto es realmente sencillo.

Qué necesitas para conseguir lo que decimos

Por un lado, debes tener una tele de tubo… sí, de esas que tienen ya unos años, pero que todavía son muy útiles para tenerlas en una habitación o en la casa de la playa o montaña. Luego, no debe faltar un reproductor Fire TV Stick de Amazon. ¿Y cuál es el que merece la pena en este caso? Pues creemos que el modelo llamado Lite, que es el más económico.

Amazon

El motivo es que ofrece una resolución más que suficiente para sacarle partido, llega a Full HD, y que será más que de sobra para el televisor de hace años que deseas convertir en una tele inteligente. De todas formas, podrás utilizar cualquier de la gama de reproductores multimedia que tiene Amazon, por lo que si ya tienes uno y es más avanzado no te preocupes. Podrás aprovecharlo sin el más mínimo problema.

Y ahora tienes que hacerte con un adaptador que será la estrella de todo el proceso. Este debe convertir la conexión HDMI del reproductor en SCART (o Euroconector). Una buena opción es la que puedes conseguir en este enlace de Amazon y que apenas vale diez euros. Su uso es de lo más sencillo, pero debes tener en cuenta que tendrás que conectarlo a la corriente, por lo que debes tener un enchufe cerca. ¿Y qué debes hacer a continuación? Pues lo siguiente:

Conecta el nuevo adaptador a la tele utilizando el lado SCART (podrás utilizarlo sin problemas en modelos con resoluciones tan bajas como 480p)

Ahora haz lo propio con el reproductor de Amazon y, luego, conecta la fuente de alimentación mediante el cable suministrado.

Listo, habrás finalizado. Sencillo y sin problemas.

Amazon

Qué consigues con esto

Pues teniendo conexión a Internet, podrás desde acceder a los servicios de vídeo en streaming más utilizados ahora mismo, como por ejemplo Netflix o Prime Video; instalar juegos compatibles con los Fire TV Stick; y, como no, acceder de forma cómoda a la nube para explorar opciones como escuchar música o revisar archivos. Y, todo ello, utilizando un mando a distancia y sin problemas de compatibilidad. Una opción tan útil como sencilla de realizar.