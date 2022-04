Xiaomi presenta un nuevo televisor OLED perfecto para disfrutar del mejor cine

El fabricante asiático se ha convertido en uno de los grandes referentes a la hora de comprar un televisor inteligente ya que cuenta con una cartera de productos que presume de una gran relación calidad - precio. Ahora, el fabricante acaba de anunciar su nueva Smart TV Xiaomi OLED Vision TV.

Hablamos de una Smart TV OLED de 55 pulgadas que ofrece soporte para los principales estándares HDR. Además, es de los pocos modelos que cuenta con HDR10+ y Dolby Vision, un valor a tener en cuenta.

Diseño y caracteristicas de la Xiaomi OLED Vision TV

Comenzaremos hablando del diseño de la Xiaomi OLED Vision TV, donde nos encontramos con un producto que presume de un aspecto imponente gracias a sus sacabados en aluminio pulido, junto a un grosor de 4,7 mm para ofrecer un producto que será el centro de todas las miradas. Más, si se tiene en cuenta que la pantalla ocupa el 97% del frontal,

A nivel técnico nos encontramos con un televisor que utiliza un panel de diodos orgánicos emisores de luz firmado por LG para garantizar un paisaje visual fuera de toda duda, con unos negros exquisitos y una definición 4K que no te decepcionará.

Más, si se tiene en cuenta que la Xiaomi OLED Vision TV es compatible con HDR10+ y Dolby Vision, los principales estándares de la industria para que no te falten opciones a la hora de reproducir las películas y series disponibles en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y resto de plataformas VOD compatibles con estos formatos.

ampliar foto Diseño de la Xiaomi OLED Vision TV Xiaomi

A esto hay que sumarle soporte IMAX Enhanced, una tecnología que elimina las característica barras negras en cualquier contenido compatible para que disfrutes de una experiencia de cine. ¿vas a utilizar este televisor durante horas? Puedes estar tranquilo, ya que la Xiaomi OLED Vision TV tiene certificación TÜV Rheinland.

Como no podía ser de otra manera, este modelo cuenta con Android TV 11 bajo la capa personalizada Patchwall de Xiaomi para que no te falten opciones a la hora de instalar todo tipo de juegos y aplicaciones.

Al levantar el capó nos encontramos con un procesador de cuatro núcleos que llega acompañado de 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. ¿Se te antoja algo justo? Siempre puedes usar uno de sus puertos USB para conectar un disco duro.

Este modelo ofrece puertos HDMI 2.1 para que puedas conectar una consola de nueva generación y exprimir las posibilidades que ofrece este estándar. Respecto al precio y fecha de lanzamiento, la Xiaomi OLED Vision TV de momento solo estará disponible en India a un precio de unos 1008 euros al cambio.

De todas formas, habrá que tener un poco de paciencia ya que es probable que en los próximos meses aterrice en otros mercados.