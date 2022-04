Más seguridad en Twitter: activa la autenticación en dos pasos

Seguro que conoces a alguna persona que ha tenido problemas de seguridad en las diferentes plataformas en las que tiene un usuario activo, como por ejemplo Twitter. Si no deseas que en esta red social nadie pueda controlar tu cuenta, una de las cosas que puedes hacer es activar la autenticación en dos pasos. Y, nosotros, te mostramos cómo conseguirlo.

Esto añade una capa adicional a la hora de proteger lo que haces en la red social que está muy cerca de comprar Elon Musk. Con ella, se necesita un permiso adicional a la hora de entrar en una cuenta que, generalmente, se realiza con el teléfono. De esta forma, si el pirata que intenta acceder no tiene tu terminal, poco o nada pude hacer más que darse cabezazos contra la pared en el caso de así apetecerle. Pero, seguro, que enviar algo con tu perfil o conocer datos personales tuyos, no lo podrá hacerlo.

Cómo activa la autenticación en dos pasos en Twitter

Lo cierto es que esta posibilidad está presente en las propias herramientas de Twitter, por lo que no tendrás que instalar absolutamente nada adicional en tu terminal para aumentar tu seguridad la hora de utilizar esta red social -que es una de las más influyentes que existen en la actualidad-. Además, el proceso se completa en pocos minutos y sin riesgo alguno, por lo que comprobarás que todo va como la seda.

Los pasos que tienes que dar son los que indicamos a continuación, y lo que necesitas son las credenciales de tu cuenta de Twitter y tener tu smartphone a mano (el proceso lo ideal es que lo realices en un ordenador para que sea lo más intuitivo posible):

Lo primero es que accedas a este enlace indicando tu usuario y contraseña.

Entre las opciones que ves en la zona central, la que tienes que elegir es la que se llama Seguridad y acceso a la cuenta.

En la zona de la derecha, aparece un nuevo listado donde tienes que pulsar con el ratón en Seguridad.

Cambia la pantalla y tienes que dar uso a Autenticación en dos fases, que es la primera opción que ves ahora mismo. Aparecen las posibilidades para establecerla y, como ve, son tres: Mensaje de texto; app de autenticación y Llave de seguridad. La primera es la más recomendable, ya que ofrece una mayor compatibilidad y hace de tu smartphone la pasarela.

Hecho esto, ya puedes volver atrás y, la próxima vez que desde un dispositivo no habitual se intente entrar a la cuenta, aunque seas tú, se pedirá la conformación con un código que llega al teléfono. Perfecto para aumentar la seguridad.

Ya has finalizado.

SmartLife

Todo es muy fácil y, además, en el caso de que veas que lo que has establecido no te convence, siempre puedes acceder de nuevo a la configuración de Twitter y desactivar la autenticación. No hay problema, como has podido ver.