Heura prevé doblar facturación en 2022 hasta los 35 millones de euros

Heura, la emergente que produce carne de origen 100 % vegetal, prevé doblar este año la facturación de 2021, cuando ingresó 17,7 millones, y ultima un cambio de sede en Barcelona, probablemente al 22@, para dar respuesta a su crecimiento, no solo en ventas, sino también en personal. Así lo ha explicado en una entrevista con Efe el consejero delegado y cofundador de la empresa Marc Coloma, que ha detallado que actualmente Heura emplea a unas 130 personas, que prevé "superar los 200 empleados a finales de este año" y que contempla un incremento significativo de la plantilla también en 2023.

Precisamente Heura acaba de cerrar una campaña de microfinanciación colectiva que le ha permitido captar más de 4 millones, unos recursos que la compañía destinará a aumentar plantilla, a construir el Heura Lab 2.0 y a ampliar su presencia internacional llegando a nuevos supermercados y distribuidores.

En cuanto a la evolución del negocio, Heura logró en 2021 unas ventas por valor de 17,7 millones de euros, frente a los 8 millones ingresados en 2020. "Nuestra ambición es seguir creciendo a triple dígito como mínimo este año", lo que implica que Heura quiere duplicar en 2022 el volumen de ventas que alcanzó en 2021. Heura consigue "la mayoría" de su facturación en España, aunque se propone "liderar la transición proteica en Europa", ha explicado.

La compañía distribuye sus productos actualmente en 14.000 puntos de venta de 20 países del mundo, entre ellos España, Portugal, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Italia, Polonia, Suecia, Canadá, México y Chile. Heura aspira tanto a mejorar su implantación en países como Francia, Reino Unido o Italia como a entrar en nuevos mercados europeos donde todavía no está, como Alemania, asegura Coloma.

Fundada en abril de 2017, Heura es una empresa emergente que no tiene nada que ver con una compañía alimentaria al uso, ya que sus fundadores, Marc Coloma y Bernat Añaños, se presentan abiertamente como activistas de la transición proteica, es decir, que buscan que se deje de consumir carne de origen animal. "No somos alternativa a la carne, sino sucesores, porque no solo replicamos la experiencia sensorial sino que mejoramos los valores nutricionales", ha asegurado Coloma.

Actualmente, Heura tiene la producción externalizada -dispone de "más de seis socios industriales", entre ellos fabricantes cárnicos-, y la mayoría de sus productos se fabrican en España. Por otra parte, Heura no contempla en estos momentos salir a bolsa. "Actualmente estamos encontrando en fondos institucionales unos compañeros de viaje para el largo plazo, y a día de hoy sacar la compañía a bolsa podría generar una presión en el corto plazo", considera Coloma.