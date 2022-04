Mejora Windows 11: evita la ejecución de apps al encender el PC

El sistema operativo Windows 11 ha mejorado de forma muy importante la velocidad con la que se inicia, especialmente si está instalado en un disco tipo SSD. El caso es que es posible optimizar este proceso si evitas que aplicaciones que no son indispensables se ejecutan a la que se enciende el ordenador. Así, puedes conseguirlo.

Con el paso del tiempo se va instalando software de vez en cuando ocurre que la aplicación asociada se ejecuta por defecto al arrancar el sistema operativo y, esto, no es positivo en el rendimiento general del ordenador -y, en particular, con el encendido de este-. Por suerte, es posible evitar esto de una manera bastante sencilla sin que se ponga en riesgo alguno el funcionamiento del equipo. Y, además, todo se hace mediante las opciones que se incluyen en Windows 11.

Qué tienes que hacer para mejorar en inicio de Windows 11

La herramienta que debes utilizar es el Administrador de tareas, que ha mejorado mucho en la última versión del sistema operativo de Microsoft y, por suerte, existe aquí un apartado que te permite ver todas las aplicaciones que se inician al encender el ordenador -ya sea de sobremesa o portátil-. Estos son los pasos que seguir para que todo mejore:

Abre el Administrador de tareas pulsando la siguiente combinación de teclas: Ctrl+Shift+Esc . Esto puedes hacerlo en cualquier momento, no es necesario que estés en el escritorio.

. Esto puedes hacerlo en cualquier momento, no es necesario que estés en el escritorio. Busca en la zona superior una pestaña que se llama Inicio . Si no la ves, en la zona inferior de la ventana verás un enlace llamado Más opciones , púlsalo y aparecerá la opción que necesitas.

. Si no la ves, en la zona inferior de la ventana verás un enlace llamado , púlsalo y aparecerá la opción que necesitas. Ahora en el listado está todo lo que se ejecuta cuando pones en marcha Windows 11. Revisa lo que crees que no es necesario y selecciónalo. Hecho esto, pulsa en el botón Deshabilitar de la zona inferior derecha. Haz esto todas las veces que lo necesites.

de la zona inferior derecha. Haz esto todas las veces que lo necesites. Si en un momento dado cambias de opinión, puedes hacerlo siguiendo los mismos pasos que has dado y dando uso al botón Habilitar.

Habrás finalizado de quitar lo que te molesta en el encendido del ordenador -y que hace que el tiempo que tienes que esperar para que todo esté disponible en el ordenador sea excesivo-.

Pixabay

Como ves, no hay nada complicado en el proceso y, eso sí, debes saber que puede ser que algún servicio no funcione si no lo inicias de forma automática (como por ejemplo los propios de almacenamiento en la nube). Pero ahora serás tú el que decidirás cuándo se abren, algo que consigues ejecutando de modo manual la aplicación.