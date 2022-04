Yandex designa nuevo director general tras deserción de la anterior

La empresa informática rusa Yandex anunció este sábado la destitución de su directora general, Yelena Búnina, tras conocerse que abandonó el país a raíz del inicio de la contienda militar rusa en Ucrania y expresó su desacuerdo con esta operación ordenada por el Kremlin.

"Yelena Búnina abandona el cargo de directora general de Yandex. Artiom Savinovski fue designado como director general en funciones. Informaremos más adelante de los cambios futuros", explicó en un comunicado citado por medios rusos, la empresa, creadora del buscador de internet más popular de Rusia.

Aunque Yandex no especificó los motivos de esta decisión, el portal The Bell señaló que Búnina había abandonado el país y se encuentra actualmente en Israel, desde donde publicó en el foro interno de la compañía que no tenía intenciones de regresar a Rusia.

"No puedo trabajar en un país que guerrea contra sus vecinos", escribió.

El pasado 15 de marzo Yandex anunció que el puesto sería ocupado por Tigrán Judaverdián, pero ese mismo día fue incluido en la lista negra de sanciones de la UE y el Reino Unido por la "operación militar especial" de Rusia en Ucrania, por lo que no pudo asumir el cargo y anunció que abandonaba la junta directiva de la compañía.

Búnina trabajó como directora de recursos humanos en Yandex desde principios de 2011 y asumió el cargo de directora general en 2017.