Cómo eliminar una conversación en Microsoft Teams

Una de las aplicaciones más utilizadas por las empresas para reunirse online es Microsoft Teams. Lo sencillo que resulta usarla y que funciona a las mil maravillas con Windows, son motivos más que suficientes para que esto sea así. Si no sabes cómo eliminar una conversación que ya no vas a utilizar, te contamos cómo conseguirlo.

Este es un servicio que tiene clientes de todo tipo para que puedas estar conectado sin problemas tanto dentro de la oficina como cuando estás fuera de ella. El caso es que Teams tiene la característica de almacenar de forma constante todas las conversaciones que has tenido, por muy antiguas que estas sean. Puede ser esto algo positivo, pero en ocasiones hace que la organización de la aplicación sea deficiente y, lo mejor, es hacer que desaparezcan las que sabes que no tienen anda que vas a necesitar.

Así puedes borrar conversaciones en Microsoft Teams

Una de las cosas que debes saber es que borrar como tal, no es posible lograrlo en el servicio de Microsoft. Por lo tanto, debes hacer otra cosa para conseguir el orden que te gusta tener en las aplicaciones que empleas habitualmente. Y la solución es esta: ocultar las que no son necesarias. Esto verás que te lleva muy poco tiempo si sigues estos pasos:

En la aplicación de ordenador

Abre la app de modo habitual y, cuando estés en la pantalla inicial, puede ver todas las conversiones que has tenido. Busca la que deseas que deje de estar a la vista.

Ahora pon el puntero del ratón sobre ella y pulsa en el icono que tiene tres puntos. Aparece un menú en el que tienes que buscar y utilizar la opción Ocultar.

Comprobarás que desde ese momento ya no te molesta más el chat en cuestión.

Microsoft

Acciones en la app para móviles

En este caso lo que tienes que hacer es abrir la aplicación y acceder a la pestaña Chat.

Una vez allí localiza la conversión a ocultar y pulsa en ella de forma continuada para que aparezcan nuevas opciones donde tienes que elegir Ocultar.

Hecho esto, habrás finalizado.

Como ves es todo muy sencillo, sí, pero no es algo muy entendible que no exista la opción para eliminar una conversación. El caso es que el proceso para dejar de ver las que no te interesan es rápido y no te supone problema alguno en el funcionamiento del servicio. Y, esto, es precisamente lo que se necesita en una aplicación de uso personal y profesional.