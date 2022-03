¿Te van lentos los vídeos en Windows 11? Así puedes solucionarlo

Si eres de los que utiliza el sistema operativo Windows 11, puede ser que no estés especialmente contento con la reproducción de vídeo. El motivo suele ser que la fluidez que se disfruta no es la mejor posible, algo que no ocurría con la anterior versión del desarrollo de Microsoft. Pues bien, te vamos a mostrar una solución bastante efectiva que suele corregir exactamente esto.

Para sorpresa de muchos, uno de los grandes culpables de tener esta mala experiencia de uso es la suite de seguridad que se incluye con el sistema operativo. Más concretamente con la protección antivirus que se integra (que hasta no hace mucho se llamaba Windows Defender, pero que ahora está dentro de la herramienta de protección Windows Security)

Solución del problema

Algunos usuarios lo que experimentan es que el tiempo que tarda en abrir el vídeo es mucho más largo del esperado, pudiendo llegar hasta los 30 segundos hasta que comienza. También puede pasar que sea la propia imagen la que ve a cámara lenta. Ambas cosas son un problema debido a que hacen que no se disfruta de forma adecuada de los contenidos, y el problema se ha detectado que se debe a la función SmartScreen integrada en el software de seguridad antes mencionado.

Por suerte, es posible deshabilitar todo esto de manera sencilla mientras ejecutas un vídeo, como por ejemplo un vídeo de YouTube o alguno de los que has grabado con el teléfono. Lo que tienes que hacer para lograrlo es seguir estos pasos:

Abre la aplicación de seguridad de Windows 11 y, luego, el software para deshabilitar la función. Para conseguirlo, ejecuta la Configuración del sistema operativo y selecciona Privacidad y Seguridad de la parte izquierda. Luego, abre Seguridad de Windows y pulsa en el primer botón que ves en la zona derecha ( Abrir Seguridad de Windows ).

del sistema operativo y selecciona de la parte izquierda. Luego, abre Seguridad de Windows y pulsa en el primer botón que ves en la zona derecha ( ). Aparece una nueva ventana en la que tienes que pulsar el icono de la zona superior con tres líneas horizontales y, entre las opciones que aparecen, selecciona Control de aplicaciones y navegador .

. En la parte central debes pulsar en el enlace denominado Configuración de Protección basada en la reputación. Ahora deshabilita los dos deslizadores que hay ahora en la pantalla y, ahora, todo debería ir como la seda.

Cuando termines de ver los vídeos, te recomendamos que actives de nuevo la seguridad para que no tengas problemas en el ordenador.

Lo más normal es que a partir de este momento los vídeos funcionen perfectamente y sin retardo alguno. La verdad es que es de lo más sencillo realizar esta acción y, posiblemente, tenga el efecto que deseas.