Nautalia se enroca en un ERTE por causas económicas de un año para 331 empleados

El penúltimo episodio de la negociación entre Nautalia y los sindicatos para tratar de cerrar el ajuste en un escenario pos-Covid se cerró ayer con las posiciones totalmente encontradas y sin ningún punto de acuerdo. La agencia de viajes, integrada dentro del grupo Wamos, propuso un ERTE por causas económicas, técnicas, operativas y productivas (ETOP) para 331 trabajadores, la mitad de la plantilla, de los que la gran mayoría contarán con una suspensión del 100%. El expediente se extendería hasta febrero de 2023 (12 meses), cuando las organizaciones sindicales querían que se limitará a junio de 2022 (tres meses).

De nada sirvió la presión ejercida por los sindicatos para suavizar las condiciones. Nautalia, integrada dentro del grupo Wamos, apenas se ha movido de su primera propuesta, que era aplicar un ERTE ETOP a 331 trabajadores, más de la mitad de su plantilla, que se extendería hasta el 28 de febrero de 2023. Al igual que ha sucedido con Viajes El Corte Ingles y Ávoris, Nautalia rechazó adherirse al nuevo Mecanismo Red creado por el Gobierno para rescatar a las agencias de viajes. La decisión final se tomará en la última reunión prevista para el jueves 31 de marzo.

Las tres grandes empresas justifican su rechazo al Mecanismo Red al no estar aprobado el reglamento que regulará el nueve ERTE sectorial para agencias de viajes. Asimismo desmienten las críticas de los sindicatos, que les acusaban de no adherirse a este nuevo mecanismo para tener libertad en el futuro para hacer ajustes de plantilla. Todas confirman que el Mecanismo Red, tal y como lo ha planteado el Ejecutivo, no incluye ninguna cláusula de garantía de mantenimiento del empleo, como sucedía en el caso de los expedientes ligados a causa de fuerza mayor.

Ávoris y Viajes El Corte Inglés optaron también por ignorar esa posibilidad y negociaron sendos ERTE por causas económicas, técnicas, operativas y de producción (ETOP) para 10.000 trabajadores (6.000 en Ávoris y 4.000 en Viajes El Corte Inglés) con unas condiciones menos favorables que los nuevos ERTE, y que entrarán en vigor el 1 de abril. El Mecanismo Red incluirá bonificaciones del 40% en las cotizaciones a la Seguridad Social y el cobro del 70% de la base reguladora a los trabajadores, sin consumir prestación de paro.