Avoris y Viajes El Corte Inglés suspenderán 10.000 empleos por causas económicas desde el 1 de abril

El día 1 de abril está marcado en el calendario como la fecha en la que se activará el primer Erte incluido dentro del nuevo Mecanismo Red, el sistema que sustituirá a los ERTE de fuerza mayor, creado para dar cobertura a los trabajadores afectados por la crisis del coronavirus. Los primeros beneficiados serán los trabajadores de las agencias de viajes, uno de los sectores más perjudicados por la crisis sanitaria, ya que apenas han podido recuperar al 50% de la plantilla que tenía con el empleo suspendido desde marzo de 2020.

Pese a ello, las dos mayores agencias de viajes de España (Ávoris y Viajes El Corte Inglés) han optado por ignorar, por ahora, esa posibilidad y están negociando sendos ERTE por causas económicas, técnicas, operativas y de producción (ETOP) para 10.000 trabajadores (6.000 en Ávoris y 4.000 en Viajes El Corte Inglés) con unas condiciones menos favorables que los nuevos ERTE, y que entrarán en vigor el 1 de abril. Los nuevos expedientes, tal y como avanzó el Ejecutivo en febrero, incluirán bonificaciones del 40% en las cotizaciones a la Seguridad Social, siempre que las empresas cuenten con planes de recualificación, y el cobro del 70% de la base reguladora a los trabajadores, sin consumir prestación de paro.

Fuentes sindicales apuntan que esta estrategia podría responder a que el nuevo sistema podría incluir alguna cláusula de mantenimiento del empleo, mientras que desde la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) aseguran que el Mecanismo Red no incluirá ninguna garantía en ese sentido. Esas mismas fuentes sindicales apuntan a dos posiciones diferentes: Viajes El Corte Inglés no se ha acogido en ningún momento a los ERTE de fuerza mayor y ha firmado siempre ajustes ETOP y estaría pensando en seguir en esa modalidad para evitar cualquier nueva condicionalidad o alguna sorpresa adicional. Si finalmente no existieran y el Mecanismo Red ofreciera mejores condiciones, la división de viajes de Barceló, que ha estado desde el inicio de la pandemia en ERTE de fuerza mayor, pero renunciando a las bonificaciones, podría optar por la misma estrategia que Viajes El Corte Inglés, que es la de compensar a los trabajadores para igualar los beneficios.

El nuevo mecanismo red estaba diseñado como un traje a medida para las agencias de viajes y para las empresas turísticas, a la espera de que los flujos turísticos se recuperarán y se levantaran todas las restricciones, y la irrupción de la guerra de Ucrania puede modificar sustancialmente el diseño original de ese sistema. De hecho ya se ha aprobado un primer paquete de ayudas para los sectores afectados por la sequía y lo que se apruebe en el Consejo Europeo de finales de marzo también puede llevar algún tipo de medida laboral para las empresas electrointensivas, como papeleras, siderúrgicas, azulejeras, cementeras o químicas. Otra posibilidad que deslizan las fuentes sindicales es que el Ejecutivo opte por prolongar un mes más los ERTE de fuerza mayor (a finales de febrero estaban acogidos a ellos más de 100.000 trabajadores) hasta el 31 de abril y así contar con un plazo adicional para reconfigurar el Mecanismo Red a la nueva coyuntura generada por la guerra de Ucrania.