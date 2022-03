El crudo remonta un 3,7%, en su semana más volátil de la historia

Una refinería de petróleo en Utah, Estados Unidos Patrick Hendry

La volatilidad extrema en el mercado de los hidrocarburos persiste. El precio del barril de petróleo Brent ha llegado a remontar un 3,7% hasta los 113,3 dólares en la sesión de este viernes, luego de haber caído hasta los 105 dólares en la sesión de ayer. Esta semana, el crudo llegó a tocar los 139 dólares por barril, movilizado por la disrupción del suministro ruso tras las sanciones occidentales, la subida de la inflación en Estados Unidos y la Unión Europea, y la negativa de la OPEP+ a ampliar su producción. Las variaciones diarias en el precio alcanzaron los 20 dólares esta semana, lo que la convierte en el periodo con mayor volatilidad de la historia del mercado petrolero.

El aumento de las sanciones a Rusia por su guerra en Ucrania han despertado miedos a un posible desabastecimiento global. Los distribuidores prefieren mantenerse lejos del petróleo ruso por la dificultad de las transacciones y por el posible impacto reputacional que les puede ocasionar. De hecho, esta semana la neerlandesa Shell se disculpó por haber comprado crudo de los Urales para asegurar su producción, a pesar de haber anunciado que cancelaría todos sus negocios en el país.

El precio de los futuros del Brent para junio, por su parte, se sitúan alrededor de los 109 dólares, y según información de Intercontinental Exchange se anticipa que no bajarán de los 100 dólares hasta octubre. Sin embargo, La OPEP y Chevron Corp han reiterado esta semana que en su opinión no hay escasez de barriles, y que la subida se debe al temor que existe en los inversores ante una posible escacez. No obstante, otras voces de la industria, como Occidental Petroleum (OXY) y Energy Aspects han asegurado que podría despegar hasta los 150 dólares.

Bank of America prevé que el precio del petróleo se mantenga entre los 95 y los 110 dólares. Sin embargo, advierte que en un escenario muy negativo, el barril se mantendría alrededor de los 130 dólares: “Menos de la mitad de las exportaciones rusas podrían reemplazarse con una combinación de un aumento del suministro estadounidense y con barriles de Irán y la OPEP+. Si fluye más petróleo ruso a China, los mercados petroleros aún podrían estabilizarse a un precio alto”. Por su parte, Goldman Sachs aseguran que solo la destrucción de la demanda puede detener el repunte de los precios.