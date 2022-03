La firma surcoreana Hyosung busca alianzas con la banca para instalar sus cajeros automáticos

La instalación de cajeros automáticos en zonas rurales es una de las soluciones contempladas por el sector bancario para evitar la exclusión financiera. Y en pleno proceso de reordenación para dar servicio a los colectivos vulnerables, la empresa surcoreana Hyosung ha decidido dar entrada en España a su división de equipos tecnológicos para la banca con el objetivo de competir contra gigantes como Fujitsu. La firma asiática tiene como objetivo aliarse con los grandes bancos para extender su red bajo la promesa de unos cajeros automáticos accesibles, seguros y sencillos de usar para todos los grupos de edad.

Aunque Hyosung no es una marca popularmente extendida en Europa se trata del tercer mayor fabricante mundial de cajeros automáticos y cuenta con gran presencia en los mercados de Asia y Estados Unidos, donde vende sus terminales a tres de los cinco primeros grupos bancarios. Según explica su director general en España, Ramiro Sánchez-Crespo, la compañía está en pleno proceso de expansión por Europa y para ello buscará acuerdos con los bancos españoles en los próximos meses.

"Trabajamos para la banca y para las entidades operadoras de cajeros y estamos en conversaciones con todas las entidades financieras a las que creemos que podemos ayudar en su proceso de transformación. Nuestro objetivo a medio plazo es consolidarnos como un socio de referencia de la banca española, ofrecerle soluciones diferentes a las que tiene actualmente", explica.

Para comenzar su conquista del mercado español, la firma surcorena cuenta como socio tecnológico con Redsys, una de las pasarelas de pago más utilizadas en España por los negocios online. Según sus estimaciones, empezará a entregar equipos en la segunda mitad del año. A nivel global, la empresa cuenta con 600.000 cajeros automáticos operativos en todo el mundo.

Dentro de los planes de crecimiento, Hyosung prevé inaugurar sus nuevas oficinas centrales en Barcelona antes de verano que estarán ubicadas en la Avenida Diagonal.

Accesibilidad para los mayores

En un momento en que el sector bancario español está diseñando iniciativas para ofrecer servicios financieros a colectivos vulnerables, Hyosung se presenta en el mercado español defendiendo facilidad de uso de sus equipos.

"No se trata de qué tecnologías incorporan, sino de cómo se usan. No es lo mismo poder retirar efectivo con el móvil, que poderlo hacer de forma fácil y segura. Es ahí donde la experiencia tecnológica coreana marca la diferencia. El debate social de la exclusión financiera, tan actual en España, no cuestiona la digitalización, sino lo accesible o fácil de hacer servir que es", valora Sánchez-Crespo.

En ese sentido destaca la experiencia de las empresas asiáticas en ofrecer productos tecnológicos adaptados a los grupos de personas de mayor edad. "En Asia existe un respeto reverencial por la gente mayor. Por eso allí los cajeros, además de incorporar lo último en biometría o contactless, también tienen botones y menús simplificados, con letra a mayor tamaño", detalla.

Según los datos del Banco de España, el número de cajeros automáticos se ha reducido hasta niveles de 2002 y a cierre del tercer trimestre de 2021 había operativos unos 48.000 terminales.

"Un dato relevante es que Corea del Sur tiene una población de 52 millones de habitantes, similar a la de España, con 46 millones. Sin embargo, Corea del Sur dispone del doble de cajeros automáticos, 100.00 contra 50.000, más o menos un 20% menos de los que había antes de la crisis de 2007. Esto ha supuesto un proceso de reconversión muy importante, puede que poco comprendido por los clientes", concluye.