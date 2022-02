Estas son las medidas que propone la banca para evitar la exclusión financiera de los mayores

Presión. “El problema que ha puesto de manifiesto Carlos San Juan existe, es distinto al que teníamos identificado y es real”, reconoció ayer el presidente de la AEB, quien recordó que el sector bancario suscribió el pasado año un protocolo estratégico orientado a garantizar la prestación de servicios en el ámbito rural, consciente de que la transformación digital podía generar “ciertas tensiones de exclusión financiera”.

Teruel sin otorrino. Roldán recalcó que el problema identificado no es exclusivo del sector bancario, ni más severo en este que en otros sectores, sino más bien “al contrario”, y que requiere que todos ellos realicen cuantiosas inversiones y cambios estratégicos que les permitan adaptarse a la transición tecnológica. “Es un desafío muy importante. Los bancos ya están haciendo unan reflexión, la pregunta que me hago es, ¿los otros sectores públicos y privados están haciendo la misma reflexión que nosotros? ¿Están preparados para asumir ese desafío digital, este elemento estructural que no teníamos identificado?”, explicó, para añadir como ejemplo, que en Teruel sigue habiendo bancos, pero no hay otorrinolaringólogos en el hospital público. “Eso sí que es un problema gordo”.