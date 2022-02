Yolanda Díaz confirma que arrancará en primavera su “proceso de escucha” para crear un nuevo proyecto político

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado este martes que en primavera iniciará el "proceso de escucha" para impulsar un nuevo proyecto política "amplio, novedoso, moderno, democrático y diferente" que aporte un "horizonte de esperanza".

Así lo ha detallado en declaraciones a RTVE para recalcar que esta fase de escucha durará aproximadamente seis meses y luego, a raíz de sus conclusiones, tomará una decisión sobre su andadura. "Me lanzo a esta escucha, pero no voy a ser candidata. Después de esos seis meses tomaré una decisión", ha reiterado en varias ocasiones. No obstante, también ha considerado que "este trabajo de generación de proyectos y de medidas ha de culminar en un proceso electoral".

Además, ha añadido que el impulso de este proyecto tendrá un carácter ciudadano, donde la sociedad será la "protagonista" y los partidos, y ella misma, tendrán un rol "secundario". "Quiero un proyecto de país para los próximos 10 añoz, no me voy a centrar en las etiquetas. Será un proceso mixto, que tendrá sus contradicciones, pero no es un proyecto a la izquierda del PSOE", ha recalcado. Por otro lado, tampoco ha detallado cómo será la financiación del proyecto.

También ha avanzado que realizará en breve una gira por Andalucía, invitada por el sindicato CC OO, y que en abril desplegará una agenda intensa, que incluirá también una esfera internacional.