La filial de oficinas de Santander no paga su deuda a Silverback por desacuerdo sobre la prima adicional

Uro Property Holding, la filial de oficinas de Santander, no ha podido acceder a la financiación que el banco le había ofrecido para financiar el reembolso de la deuda y los intereses que debía repagar a Silverback Finance por haber perdido su condición de socimi, por lo que ha tenido

lugar un supuesto de incumplimiento del préstamo, según ha informado a BME Growth.



Uro Property Holdings es la sociedad de gestión inmobiliaria que adquirió al Santander 1.152 oficinas comerciales y firmó un contrato de alquiler de las mismas a largo plazo en 2007. Tras una serie de ventas en los últimos años, Uro es titular de 692 oficinas.



Santander adquirió un 84,66% del capital de Uro el 16 de septiembre de 2020, pasando a ostentar una participación superior al 99%, lo que provocó que Uro perdiese su estatus de socimi.



La pérdida de la condición de socimi constituye una causa de amortización obligatoria del contrato de préstamo suscrito el 5 de junio de 2015 entre Uro y Silverback Finance por 1.344,8 millones de euros. Según recogen los estados financieros del primer semestre de 2021, el nominal del préstamo ascendía a 1.080 millones de euros a 30 de junio de 2021, con un valor contable a coste amortizado de 1.058 millones de euros.



El pasado mes de enero Uro notificó a Silverback Finance y a BNP Paribas Trust Corporation UK Limited (agente de garantías del préstamo) la pérdida de estatus de socimi y la amortización anticipada del préstamo, así como su intención de repagar el principal y los intereses pendientes del préstamo el 21 de febrero de 2022.



Banco Santander ofreció poner a disposición de Uro los fondos necesarios para satisfacer dichas obligaciones de pago, pero solo si se levantaban las garantías otorgadas en relación con el préstamo contra el pago de principal e intereses pendientes.



Sin embargo, BNP Paribas Trust Corporation UK Limited se ha negado a levantar las garantías, al considerar que, junto al principal del préstamo, Uro debe abonar una prima adicional ('make whole premium'), que sería calculada tomando como referencia el valor presente neto de los intereses

que se habrían pagado si el préstamo hubiera continuado en vigor hasta su vencimiento original.



La filial del Santander se opone a esa reclamación, al considerarla infundada, pero BNP, siguiendo las instrucciones de parte de los bonistas que suscribieron los bonos emitidos para financiar el préstamo, ha decidiido no levantar las garantías asociadas al préstamo si Uro no abonaba la

prima adicional.



Por ello, Uro no ha podido acceder a la financiación que le había ofrecido Santander para financiar el reembolso del importe principal pendiente del préstamo, por lo que ha tenido lugar un supuesto de incumplimiento del préstamo. La compañía sí pagó ayer todos los intereses devengados del préstamo.



La filial del grupo presidido por Ana Botín ha comunicado que la cuestión sobre la obligación de abonar la prima adicional ha sido remitida al Alto Tribunal de Londres para que resuelva el desacuerdo.



"La sociedad confía en que se confirmará su posición, aunque no se espera que la decisión judicial se dicte en el corto plazo", ha comunicado Uro.