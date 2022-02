Ángel de León: “Prosegur AVOS se reforzará con la compra de cuatro empresas en dos años”

Prosegur AVOS es la única empresa del Grupo Prosegur que no está relacionada con el negocio de la seguridad. En 2020, esta línea de negocio, especializada en la externalización de procesos (BPO, por sus siglas en inglés) y transformación digital, ya facturó casi 55 millones y su plan es alcanzar los 125 millones para 2023. “Queremos que las empresas, sobre todo las de banca y seguros, pero no solo, nos perciban como un socio tecnológico, que además hace outsourcing”, dice Ángel de León, su director general, que confía en replicar el éxito alcanzado en España en Latinoamérica y EE UU.

¿Cómo surge Prosegur AVOS? ¿Y cuál es el negocio de la compañía?

Arrancó en 2015 como una división de Prosegur Cash, que buscaba diversificarse y vio una oportunidad de negocio en la externalización de servicios en el sector financiero, pues la compañía tenía una relación de confianza de muchos años con toda la banca. Empezamos siendo lo que los americanos llaman un BPO, un proveedor de outsourcing de procesos de negocio). Pero, desde el pasado año, y tras adquirir Prosegur la mayoría del negocio de Prosegur AVOS por 67 millones, somos una unidad de negocio independiente dentro del grupo, sumándose a Prosegur Security, Prosegur Alarms, Cipher (unidad de ciberseguridad) y Prosegur Cash. Ahora hemos configurado una sólida cartera de servicios y somos una empresa especializada en externalización de procesos y transformación digital.

¿Y cómo se ha producido esa evolución del negocio?

En 2016, Prosegur AVOS facturó siete millones haciendo solo back office bancario. Esa cifra subió hasta los 55 millones en 2020. Ese fuerte crecimiento lo hemos logrado ampliado nuestra cartera de servicios, con desarrollos internos y con adquisiciones. En 2017, compramos Contesta, que es un contact center -con unas 1.200 posiciones en la actualidad- especializado en banca y seguros, para tener también servicios de front office (atención al cliente). En 2018, compramos Risk MS, una empresa que nos aportó dos softwares, uno de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que se llama AML Check, y otro de conciliación bancaria (ERF Check). En 2020, sumamos a la empresa SIS Net, que básicamente es un core asegurador, o lo que es lo mismo, el corazón que rige las actividades de una compañía de seguros. Esta compra nos permitió entrar con fuerza en el sector asegurador, donde ya contamos con más de 30 clientes en España.

¿Cuál es la siguiente apuesta?

Nuestro objetivo es que las empresas nos vean como un socio tecnológico, que además hace outsourcing. Y no solo para banca y seguros, aunque ahí es donde somos fuertes, sino también en otros sectores. Por eso ahora queremos acelerar en automatización robótica de procesos (RPA), una tecnología cada vez más demandada con la transformación digital y la búsqueda de eficiencias. Y para ello, acabamos de incorporar a Prosegur AVOS el Centro de Robotización, Excelencia, Automatización y Digitalización (Cread) de Prosegur, que cuenta con un equipo de más de 120 especialistas en RPA y gestión integral de contenidos digitales. Esto nos permitirá ofrecer el modelo de hiper-automatización de Prosegur a toda nuestra base de clientes. Desde su lanzamiento, este centro ha automatizado más de 450 procesos en Prosegur (en recursos humanos, en contabilidad, en el área de negocios...) y ha asegurado un ahorro recurrente de más de 600.000 horas/personas en la empresa.

Póngame algún ejemplo de cómo utiliza el RPA el Grupo Prosegur.

Prosegur efectúa miles de contratos al año solo en España, porque algunas áreas tienen mucha rotación. Piense que hay contratos para servicios de vigilancia esporádicos como los partidos de fútbol, conciertos o eventos que son por unas pocas horas o pocos días. Y cada uno de ellos son un alta y una baja en la Seguridad Social. Antes eran personas las que recibían los currículums y validaban los documentos, el DNI, los antecedentes penales si lo requería el puesto. Eran procesos de mucho papeleo, que se hacían manualmente. Ahora todo esto lo hacen robots, y son las máquinas las que lo suben a la Seguridad Social o hacen la notificación al Ministerio del Interior cuando hablamos de puestos de vigilantes. Todo el proceso está automatizado, ganando en eficiencia y eliminando el error manual.

¿Creo que la principal iniciativa de Cread es un super robot?

Sí, porque lo que hace es controlar todos los robots que tú vas poniendo en los distintos procesos de una empresa. Gracias a esta solución, solo tres personas mantienen los más de 400 robots que tiene Prosegur instalados en Europa y en América, si no sería imposible, y gestiona semanalmente más de 4 Terabytes de información, trabajando prácticamente las 24 horas del día. Prosegur es nuestro principal cliente, pero estamos ofreciendo ya los servicios de Cread de automatización y digitalización de documentos a entidades financieras y está teniendo muy buena acogida, por ejemplo para procesos de testamentarías, donde hemos conseguido ahorrar casi un 12% del tiempo gracias a una correcta combinación del back office y la robótica, o en gestión de hipotecas o reclamaciones de medios de pago.

¿Harán más compras para seguir fortaleciendo su oferta?

Sí, porque nuestra vocación es ser un proveedor tecnológico líder para banca y seguros en España, Latinoamérica y EE UU, que es un mercado clave para Prosegur. En este último país aún no estamos, pero entraremos de manera inorgánica, pues es muy difícil entrar allí como un proveedor de outsourcing de un banco cuando no te conocen. La idea es incorporar cuatro compañías hasta 2023, y este año, casi con total seguridad, adquiriremos al menos una o dos para seguir complementando nuestras capacidades. Es muy posible que alguna de las compras esté ligada a la inteligencia artificial y al machine learning, porque el RPA combinado con estas tecnologías están dando lugar a nuevas formas de gestión de procesos de negocio. Nuestra previsión es facturar 125 millones en 2023, según nuestro plan estratégico 2021-2023, y volver a duplicar o al menos mantener crecimientos de doble dígito durante el próximo plan estratégico (2024-2026).

Manuel Casamayón

Me ha adelantado la previsión para 2023, pero ¿cómo cerraron 2021?

No puedo dar ese dato porque el grupo no ha publicado aún sus resultados anuales, pero hemos superado la cifra de ventas que teníamos en el plan estratégico y hemos crecido a doble dígito de manera orgánica, y ello pese a que aún estamos con el Covid-19 y todavía hay cierta recesión en determinados sectores.

¿Qué peso tiene para la compañía los sectores de banca y seguros?

Representan el 90% de nuestro negocio. Actualmente, tenemos más de 70 clientes en España, la mayoría entidades financiera y de seguros, pero estamos presentes también en el sector de los servisers inmobiliarios [plataformas de gestión de activos inmobiliarios como Altamira o Servihabitat] y hemos empezado a trabajar con alguna gran energética. Pero, ciertamente, lo que queremos es consolidar nuestra posición en banca y seguros, donde aún tenemos mucho espacio para crecer. Debemos ganar en transversalidad y lograr venderles la suite completa, de manera que quien nos contrata los servicios de back office también lo haga con el front office y el core. Tenemos mucho recorrido de venta cruzada.

¿Qué diferencia a Prosegur AVOS de otros proveedores de externalización de procesos y transformación digital?

El conocimiento del cliente. Eso nos da una posición de fuerza enorme. Muchas grandes tecnológicas hacen proyectos a sus clientes, pero no han estado en los zapatos del cliente. Nosotros somos expertos en operativa bancaria (gracias al trabajo de años del grupo Prosegur con los bancos) y, además, somos una empresa tecnológica. Ese es nuestro valor diferencial. Por eso si me pregunta dónde veo la compañía en 2024, le diría que siguiendo su línea de foco en banca y seguros, y algunos sectores cercanos, pero mucho más diversificada geográficamente. Queremos replicar lo logrado en España en Latinoamérica (aprovechando la gran presencia que tiene Prosegur allí) y EE UU, pero no perder el foco sectorial, porque en nuestra industria hay muchas empresas que cubren todos los sectores y el que mucho abarca poco aprieta. Con todo, nos apalancaremos mucho en la huella de clientes que tiene Prosegur en todo el mundo, que es mucho más amplia que la de Prosegur Cash.

¿Con qué plantilla cuenta la empresa y cómo llega al mercado?

En España, actualmente tenemos 11 centros de trabajo y somos unas 2.200 personas, de las que casi 400 están en tecnología (en AVOS Tech). Esta parte del negocio facturó 11 millones en 2020 y duplicará esa cifra en 2023; el objetivo es que gane más peso y convertirnos en un referente tecnológico. Ahora somos la cuarta unidad de Prosegur por ingresos, pero queremos alcanzar a alguna de las otras unidades [la más próxima es Prosegur Alarms, que ronda los 200 millones de facturación]. En cuanto a cómo llegamos al mercado, acabamos de cambiar la estrategia. Hasta ahora, cada vertical (back office, front Office y tecnología) tenía su departamento comercial y operaba de manera independiente, pero ahora hemos creado un departamento comercial transversal para ofrecer simultáneamente todas las soluciones.

¿Cómo está afrontando su empresa la problemática de encontrar talento?

Estamos sufriendo el problema como todos. Este es el mayor reto que tenemos las empresas tecnológicas, porque hay mayor demanda de servicios tecnológicos que oferta de talento en el mercado. Pero lo intentamos afrontar iniciando programas desde cero, captando talento en su origen (en escuelas de negocio, en escuelas tecnológicas, en centros de formación profesional…), acabándoles de formar e incorporándoles a nuestro equipo. Y, después, poniendo medios para fidelizar ese talento. También tenemos una escuela de certificación en SIS Net donde se pueden certificar en su tecnología profesionales de terceros, de integradores, por ejemplo, lo cual nos ayuda a tener más gente formada en nuestra tecnología y, por tanto, a crecer.