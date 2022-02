Apple apostará fuerte en su evento de marzo: habrá nuevos Mac

Estamos apenas a un mes de que se celebre el primer gran evento de Apple en 2022, y son muchos los rumores que existen al respecto. Acaba de aparecer uno nuevo que tiene todo el sentido del mundo, y que se apoya en datos fiables en las entidades de regulación de Asia: se apunta a que en marzo también se presentarán nuevos ordenadores Mac.

Hasta la fecha lo que parecía más claro es que en dicho evento se anunciaría el nuevo iPhone SE, que entre otras cosas incluirá soporte para 5G. Y, además, también llegará un iPad Air con una mejora bastante importante de sus especificaciones. Pero hoy, debido a una información que aparece en la Comisión Económica Euroasiática -paso indispensable para la puesta a la venta de dispositivos con tecnología encriptación-, también se apunta a la llegada de nuevos ordenadores.

Tres serían los nuevos Mac

Según los datos que se han filtrado este será el número de equipos que serán anunciados en el evento de marzo que prepara Apple, y cuentan con la siguiente nomenclatura: A2615, A2686 y A2681. De ellos, dos serían ordenadores de sobremesa (lo lógico es apostar por la llegada de un nuevo Mac mini y, posiblemente, un All in One de diseño atractivo) y, el tercero, se describe en la base de datos de la entidad reguladora antes mencionada como un equipo portátil. Por lo tanto, habrá prácticamente de todo para que disfruten los amantes de la compañía de Cupertino.

Pexels

No se tiene una gran cantidad de información respecto a lo que ofrecerán los nuevos modelos, pero todo hace pensar que estos serán un paso más para completar la migración completa de la gama de ordenadores de Apple a la plataforma Apple Silicon -que cuenta con procesadores de fabricación propia-. Aparte, para el Mac mini se espera que sea un modelo de gama alta que desde hace tiempo va tocando, mientras que el portátil podría ser una nueva generación de los MacBook Air (que contaría con importante rediseño de sus chasis y la pantalla daría un salto cualitativo importante). El tercer modelo en discordia podría ser un ordenador iMac Pro, que incluiría un hardware especialmente potente y, por ello, estaría destinado a los creadores.

Fecha estimada para el evento

Pues todo apunta que será el día ocho de marzo cuando se realizará la presentación que, de nuevo, será virtual debido a las condiciones sanitarias que existen por la pandemia. Y, esto, es algo completamente lógico. Aparte del hardware que hemos indicado, también se especula con novedades que tiene que ver con el software, concretamente en una nueva versión del sistema operativo macOS. Pero esto está por ver, claro. Evidentemente, lo comentado está por confirmar, pero todo apunta a que las novedades serán mucho mayores de lo esperado y de esta forma se convertirán un gran aperitivo para la celebración del WWDC previsto para el mes de junio.