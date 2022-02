Mercedes aprueba sin acuerdo con los sindicatos el ERTE en la planta de Vitoria

La dirección de la planta de Mercedes Benz en Vitoria ha aprobado este martes, sin el apoyo de los sindicatos, un ERTE de 30 días, que se aplicará durante el primer semestre del año y afectará a 4.669 empleados. Esto ha provocado, según han informado fuentes de los representantes de los trabajadores a Europa Press, que los empleados de la fábrica no cobrarán el complemento salarial del 80% que había ofrecido la compañía.

El sindicato ELA, al que pertenece el presidente del comité de empresa, Igor Guevara, no se ha mostrado a favor del pacto, algo que sí han hecho UGT, CC OO, Ekintza y PIM, según ha afirmado el propio ELA a este periódico. Sin embargo, según este mismo sindicato, UGT decidió finalmente no firmar por no contar con el apoyo de ELA, LAB y ESK.

El sindicato UGT, por su parte, ha explicado, tras recordar que es el tercer ERTE en los tres últimos años, que la garantía de empleo debería ser una "piedra angular" en el ERTE de 2022, "con el fin de evitar que se pueda aplicar un ERE en 2023 y despedir a personas con contrato indefinido". UGT ha añadido que presentó una propuesta que la empresa rechazó, en la que "no están cumplidas" sus pretensiones iniciales. Por último, ha indicado que, en todo caso, estaba dispuesto a firmar cualquier acuerdo que contara con un respaldo del 55% de la representación de los trabajadores, que no se daba en este caso.

Por su parte, fuentes de CC OO han señalado a Europa Press que lo ocurrido es "un desastre para la plantilla" y han recordado que siempre se había llegado a un acuerdo. El sindicato ha manifestado que el pasado viernes una mayoría del comité presentó una última oferta que la empresa aceptó en "un 95%", por lo que CC OO estaba dispuesto a firmar el ERTE, "porque eran las mejores condiciones de los últimos años". No obstante, ha indicado que UGT finalmente se ha desmarcado al no contar con más apoyos, de manera que se ha cerrado sin acuerdo la reunión.

CC OO ha pedido a la empresa consideración con la plantilla para que no les "mandara al paro puro y duro", pero finalmente no ha aceptado mantener su propuesta de complementar los salarios.