Llegan los stickers en vídeo a Telegram y otras novedades con su última actualización

Cada cierto tiempo Telegram se actualiza para mejorar sus funciones o añadir otras nuevas con las que ofrecer la mejor experiencia de usuario. Y ahora acaban de anunciar la llegada de la versión 8.5.0 con una de las actualizaciones más completas.

Tal y como informan en el blog oficial de Telegram, esta nueva actualización de la popular aplicación de mensajería instantánea está centrada principalmente en los stickers y las reacciones, ahora Telegram te va a poner las cosas mucho más sencillas a la hora de usar o crear estas divertidas pegatinas, además de añadir nuevas reacciones con efectos visuales muy interesantes.

Esta son todas las novedades que llegan a Telegram

Respecto a los stickers en vídeo, lo más interesante de esta actualización 8.5.0 de Telegram, decir que ahora podrás crear stickers usando un vídeo, además de poder importar estas pegatinas de otras aplicaciones.

Para crear un sticker a través de un vídeo, el mismo debe estar en formato WebM con canal Alpha, no superar los tres segundos de duración, un peso inferior a 256 KB y dimensiones de 512 x 512 píxeles como máximo. Evidentemente, no tardarán en aparecer portales que ofrezcan este tipo de vídeos para usarlos como stickers en Telegram, por lo que no deberás preocuparte por las limitaciones técnicas de esta función.Además, ahora cuenta con un bot que te ayudará a crear stickers de forma muy sencilla.

La otra gran novedad tiene que ver con las reacciones de Telegram. Ahora las animaciones reciben algunas mejoras, además de contar con su propio “sticker de confirmación de lectura”. O lo que es lo mismo: si alguien reacciona a uno de tus mensajes, verás el botón flotante correspondiente para ir a ese mensaje.

Por otro lado, llegan cinco reacciones nuevas para los emojis, por lo que no te faltarán opciones a la hora de chatear con tus amigos y seres queridos de una forma más divertida. Destacar que han añadido un nuevo atajo para volver a chats anteriores, además de todo tipo de correcciones y mejoras para mejorar la calidad de las llamadas, uno de los puntos más flojos de este servicio de mensajería instantánea.

Sin duda, una de las actualizaciones más importantes de Telegram y que no deberías perderte. Especialmente si se tiene en cuenta que la versión 8.5.0 ya está disponible en la App Store y en las próximas horas o días llegará con total seguridad a la tienda de aplicaciones de Android. ¡A qué esperas para probar todas sus novedades!