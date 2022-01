A WhatsApp le encantaría tener versión de iPad pero no llega, ¿qué ocurre?

Cuando comenzaron las informaciones sobre la posibilidad de usar WhatsApp en varios dispositivos, todo el mundo miró de reojo al iPad. En aquel momento, muchos pensaban que la manera de funcionar con varios aparatos sería del mismo modo a como lo hacemos con el teléfono, pero no. La alternativa elegida es la de basarse en las versiones web y de escritorio.

Así que ese paraíso soñado de llevar WhatsApp en varios dispositivos es solo una cortina de humo que nos impide tener dos móviles con la misma cuenta activa, o un tablet por si necesitamos llevarlo encima para tareas de trabajo, estudios, etc. Es por eso que ahora han preguntado a uno de los responsables de WhatsApp que cómo van aquellas versiones de iPad que una vez se filtraron con capturas y todo y que parecían más cerca que nunca.

¿Habrá versión de iPad?

Pues la respuesta a esa pregunta es tan brumosa que no sabemos muy bien qué decir. A día de hoy los responsables de la aplicación parecen haberse olvidado de ella, como os decimos, deslumbrados por ese modo multidispositivo que no termina de salir de su versión beta y que es completamente ineficiente, si lo comparamos con las alternativas que ofrece su competencia, que es Telegram.

Rastro de una potencial versión de iPad. WABetaInfo

Ha sido Will Cathcart el que ha puesto voz a la posibilidad de que llegue una aplicación específica para iPad de WhatsApp y se ha limitado a decir que "la gente ha querido una aplicación para iPad durante mucho tiempo. Nos encantaría hacerla", por lo que debemos imaginar que es un "sí pero no". O un "sí, tal vez". Como os decimos, tal y cómo ha desarrollado la compañía ese modo multidispositivo sobra completamente porque la versión web de la app de mensajería funciona sin problemas (limitadamente) a través de Safari, por lo que no vemos a los de Facebook invirtiendo esfuerzos para algo que ya funciona.

Aun así, en la misma entrevista vino a confesar que “trabajamos mucho en la tecnología para soportar múltiples dispositivos”, lo que no deja claro si hablan de operatividad, de que podamos usar WhatsApp en alguna de sus versiones actuales, o de dispositivos concretos a los que llegarían apps diseñadas expresamente para aprovecharse al 100% del hardware de la máquina.

De momento, recordad, podéis utilizar la opción multidispositivo en cuatro aparatos a la vez, entre ordenadores, tablet o teléfonos pero en estos dos últimos casos su uso en el navegador es tan ineficiente como torpe y no lo recomendamos. Una pena la oportunidad que parecen haber perdido desde Facebook (Meta) de crear apps concretas para todo tipo de dispositivos. Incluyendo segundas instalaciones en otros smartphones.