Dabiz Muñoz

Acaba de cumplir 42 años, con uno de los mayores logros en su haber: el título de mejor cocinero del mundo, según la lista The Best Chef Awards 2021. La trayectoria de Dabiz Muñoz ha ido siempre en ascenso, con una obsesión casi enfermiza por lograr la excelencia en DiverXO, el único restaurante con tres estrellas Michelin de Madrid. Arriesga y abre camino. Lo hizo recientemente cuando elevó el precio del menú degustación un 46% para 2022 –365 euros, vinos aparte, 150 y 300 euros–, y cambió el sistema de pago: el cliente abona la totalidad del importe al realizar la reserva. La decisión no ha mermado la avalancha de peticiones, cada primero de mes a las 16 horas, para conseguir mesa en uno de los restaurantes más cotizados del mundo. Y lo es porque se supera en creatividad.