Consulta cuánto pagarán los autónomos a la Seguridad Social a partir de 2023, según la propuesta del Gobierno

Una vez pactada la reforma laboral y la primera fase de la reforma de pensiones entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, los responsables de la Seguridad Social abrieron un nuevo melón el pasado jueves: la negociación de un nuevo sistema de cotización por ingresos reales para el colectivo de trabajadores autónomos, formado por más de tres millones de personas. Se trata de un asunto delicado y más después de que el equipo del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presentara el jueves pasado su primera propuesta para esta reforma y fuera recibida de forma muy dispar entre las asociaciones que representan a los autónomos.

El modelo que propone el Gobierno incluye un cambio fundamental: que los trabajadores por cuenta propia dejen de elegir su base de cotización y pasen a cotizar según los ingresos reales que declaren. Para ello, la Seguridad Social fija 13 tramos de ingresos (que sería el equivalente a las actuales bases de cotización) y cada uno de ellos llevará aparejada una cuota mensual.

El segundo de estos cambios en el sistema propuestos por Escrivá persigue que los autónomos que ganen por debajo del tramo entre 900 y 1.125,90 euros paguen una aportación inferior a la actual y el resto paguen más. Según los cálculos de la Seguridad Social esto se traducirá en que dos tercios de los actuales autónomos verán rebajada su cuota y el tercio restante notablemente incrementada. Si bien este cálculo es rebatido por la asociación de autónomos ATA que asegura que la cuota subirá para la mitad de los autónomos “a los que esquilmará”.

No obstante, y siguiendo con la propuesta del Ejecutivo, los cambios en la cotización no serán del todo inmediatos si no que empezarían en 2023 y se desplegarían progresivamente a lo largo de los próximos nueve años, hasta el 2031. En ese año las cuotas mínimas para cada uno de los 13 tramos de ingresos (equivalente a las bases actuales) será el que finalmente se quede para siempre en el sistema.

Durante estos nueve años, la cuota que pagarán estos autónomos se irá adaptando a sus ingresos de forma que aquellos que ganan menos de 600 euros y los que ingresen entre 600 y 900 euros al mes --que serían los dos primeros tramos-- irán viendo año a año disminuir su cuota hasta fijarse en los 184 euros al mes en 2031. El tercer tramo propuesto (de 900 a 1.125,90 euros) tendrá la misma cuota durante todo el periodo transitorio (294 euros; y el cuarto tramo (1.25,90 a 1.300 euros) pagaría una cuota de 352 euros igualmente durante los nueve años de implantación del modelo. Si bien, a partir de este tramo se establecen otros nueve a los que cada año se les incrementará la cuota hasta llegar a los 1.267 euros mensuales en 2031 (ver la tabla que acompaña a la información).

Para empezar, de salir adelante este sistema, en 2023 habría tres grupos de autónomos que verían ya rebajada levemente su cuota mensual respecto a lo que abonarán en 2022. Se trataría de los que ganan 600 euros o menos (cuya cuota será de 281,52 euros al mes); los que ingresan entre 600 y 900 euros –que según la Seguridad Social son el colectivo más numeroso— cuya cuota sería también de 81,52 euros. Y, en tercer lugar, aquellos que facturan entre 900 y 1.125,90 euros, con una cuota de 293,94 euros. El resto del colectivo, con a partir de 1.125 euros al mes pagarían el próximo año 351,90 como cuota mínima.

Además, dado que esta cotización tendrá que basarse en una estimación de ingresos, que luego deberán ajustar con la Seguridad Social, los autónomos podrán cambiar de base de cotización, esto es de tramo, hasta seis veces al año para ajustarla a sus ingresos reales en cada momento. En la actualidad ya pueden modificar dicha base en cuatro ocasiones pero no es algo que se utilice demasiado debido a que la inmensa mayoría cotiza siempre por la base mínima.