El Tribunal Supremo de Aragón suspende la ampliación del uso del pasaporte Covid

Javier Lambán, presidente de Aragón. Getty Images

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha suspendido la orden del Gobierno autonómico de ayer para ampliar la solicitud del pasaporte Covid-19 o pruebas negativas de coronavirus en locales de ocio nocturno, cines, gimnasios, hostelería, eventos y visitas a hospitales que iba a entrar en vigor a media noche.



En su escrito, el TSJA señala que aunque no aprecia razón de urgencia para suspender la orden, lo hace de forma cautelar y se basa para ello en aspectos como la reciente orden del pasado 3 de diciembre, "la mejora en los datos médicos que la propia Administración refiere" y el hecho de que sea el propio ejecutivo el que retrase la entrada en vigor desde su emisión, el viernes, al domingo.



El TSJA utiliza, además, el mismo argumento que expone el Gobierno, que reconoce una mejoría de la situación epidemiológica y el cansancio de los ciudadanos por algunas de las medidas adoptadas, y, por lo tanto, cree que no se ofrece un razonamiento que justifique la decisión, ni

motivación adicional para ampliar la anterior decisión, a lo que suma la indefinición del alcance subjetivo de la medida adoptada en algunos supuestos.



"No se deduce sin más, de manera natural, que la asistencia a un concierto en un auditorio, o a una obra de teatro, favorezca desprenderse de la mascarilla o un mayor acercamiento de los asistentes entre sí durante el evento, o en mayor medida desde hace una semana" señala el auto.

El tribunal considera por tanto que "no se explica la ampliación de la medida implantada tan sólo hace una semana, más allá de satisfacer la exigencia constitucional de cumplimiento de las resoluciones judiciales".



El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha reconocido que la decisión del TSJA "nos sume en una especie de impotencia" y ha anunciado la presentación de alegaciones contra la decisión el mismo lunes día 13.



"Si no podemos recurrir a este instrumento a qué otra posibilidad nos podemos agarrar", se ha preguntado Lambán, quien ha recordado que el uso del pasaporte Covid es "el único instrumento" que las comunidades autónomas "hemos entendido proporcionado para la situación".



En el caso de Aragón, además, se da "una ola como la copa de un pino" con más de 1.100 contagios notificados el viernes, casi el doble que el día anterior, si bien, con una repercusión menor a la de 2021, gracias, ha resaltado, a la vacunación.



Por eso le ha resultado "sorprendente" el argumento del TSJA de que "no ha habido un cambio de situación de cuando se autorizó el pasaporte Covid que justifique aumentar su uso. Las cifras son absolutamente demoledoras, y tan esclarecedora y apabullante que lo que ha adoptado el Gobierno de Aragón se justifica desde cualquier punto de vista", ha sentenciado.