La CNMC investiga el retraso en el cobro de las facturas desde el pasado junio

La Dirección de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “está al tanto desde hace meses del problema que está habiendo con la facturación a algunos clientes desde el pasado junio”, ha señalado un portavoz del organismo, al hilo de las informaciones que apuntan a que este habría abierto una investigación para determinar responsabilidades ante los retrasos del cobro a los consumidores. Los técnicos de la Comisión están trabajando en coordinación con las consejerías de consumo de las comunidades autónomas, que son las que conocen qué distribuidoras no están facturando, y también mantienen contacto con el Ministerio de Consumo, indican.

Actualmente, añaden las mismas fuentes, “están recabando información, analizando la cuestión y buscando soluciones, conforme a las competencias atribuidas”. La actuación de la CNMC se rige por el procedimiento administrativo, de forma que hasta que no se incoa formalmente un expediente no se puede dar información al respecto sobre empresas, conductas investigadas, etc., argumentan

En cualquier caso, el organismo indica que la Dirección de Energía, está en una fase previa de análisis y recopilando información, de la qe se derivará si abre un expediente, primero informativo, y después, en su caso, sancionador. “Las actuaciones que posteriormente pudieran llevarse a cabo aún no están decididas, concluyen.

Los problemas con la factura de los consumidores surgieron a raíz de la aplicación de la facturación por tramos horarios, que entró en vigor el día 1 de junio. Una medida incluida en una circular de la CNMC. Según fuentes empresariales, las distribuidoras, responsables de las lecturas de los contadores, pidieron un plazo de adaptación de los sistemas de tres meses, que no les fue concedido. Este es el motivo, según las empresas de unos retrasos generalizados en todo el territorio, en los que están implicadas todas las distribuidoras y afecta indirectamente a las comercializadoras, que son las que facturan previa lectura de los contadores que les deben entregar las distribuidoras.

Muchas compañías indican que han ofrecido a los clientes el pago de la factura a plazo.