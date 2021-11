¿Quiere cobrar el dividendo que Telefónica pagará en diciembre? Consulte aquí cómo

Telefónica es una de las cotizadas que, habitualmente, premia la fidelidad de sus accionistas en diciembre. Ya se sabía que en las últimas semanas del año iba a pagar a sus accionistas un cupón de 0,15 euros por acción pero no se conocía el calendario exacto.

La operadora ya ha anunciado las fechas de este nuevo scrip dividend, fórmula clásica empleada para mimar a sus inversores. El 30 de noviembre será el último día para comprar acciones de la operadora y tener derecho a participar en el dividendo en scrip dividend.

El 1 de diciembre comenzará el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, negociándose la acción 'excupón' (exdate).

El precio de cotización que se aplicará para fijar el precio de compra de los derechos de asignación gratuita y a la del número provisional de acciones a emitir se determinará los 5 días de cotización anteriores al 24 de noviembre (17-19 y 22-23 de noviembre). El pago se hará efectivo el 17 de diciembre.

La política de retribución al accionista para 2021 fue aprobada en la Junta General de Accionistas de Telefónica celebrada el 23 de abril de 2021 y contempla una remuneración de 0,30 euros mediante dividendo flexible, que se pagará entre diciembre de 2021 (0,15 euros por acción) y en junio de 2022 (0,15 euros por acción).

Tres opciones

Al accionista se le plantean tres opciones. La primera de ellas es la de recibir el efectivo. Se trata de cobrar el dividendo de toda la vida. El dinero lo recibirán los accionistas el 17 de diciembre. Pero para ello, tienen que avisar a su banco de que se decantan por esta modalidad de cobro, ya que si no se comunica, Telefónica les dará los derechos y si estos no se venden, tendrán más acciones de Telefónica.

Recibir nuevas acciones es la segunda opción y es la que el accionista debe elegir si cree que las acciones van a subir en Bolsa. También es la que se debe elegir si no se quiere que la participación dentro de la compañía se vea reducida. A nivel fiscal no lleva retención y no tiene consecuencias inmediatas. Tendrá implicaciones cuando vendas las acciones en el futuro, ya que Hacienda considerará que el precio de adquisición originario es menor, y por tanto la plusvalía será superior.

Y la última opción es vender los derechos en el mercado. Si se elige esta opción, el accionista recaudará dinero en efectivo pero no porque lo pague Telefónica, sino por la venta de los derechos en el mercado, es decir, en Bolsa. La cantidad a ingresar es incierta ya que los derechos varían constantemente de precio, pero el valor de partida es similar a lo que Telefónica se compromete a pagar a los accionistas que quieran el efectivo.

En junio sólo el 28,5% de las acciones representadas aceptaron el dividendo en efectivo (71,5% en acciones) y que la compañía emitió en torno a un 3,5% del capital.